AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA – TRENTINO * EMERGENZA CASA: «L’ASSESSORE MARCHIORI PRENDA ATTO DEL DISASTRO ITEA, 1.592 ALLOGGI VUOTI»

13.47 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Marchiori prenda atto del disastro Itea. “Non abbiamo la bacchetta magica” queste sono le impietose parole dell’Assessore Marchiori, al quale andrebbe fatto presente che oramai sono quasi due anni che governa e fino ad oggi la sua gestione del problema dell’abitare in Trentino è consistita solo in annunci inefficienti. L’ Assessore arriva perfino a dire che è l’opposizione che legge male i dati ma ha ben 1592 motivi, il numero delle case sfitte, per prendere atto della realtà. Itea è stata devastata dalla gestione dei suoi alleati di governo e lui per ora non tocca palla.

Tutto ciò a fronte di migliaia di richieste di cittadini meno abbienti, ma anche del ceto medio impoverito a causa dell’ inflazione galoppante, della perdita del potere d’ acquisto dei salari e dell’aumento dei prezzi di generi di prima necessità. Il diritto all’abitare, sancito dalla nostra Costituzione viene disatteso dal ricco Trentino che tiene fermi in banca 4 miliardi e mezzo di euro e non viene incontro, vergognosamente, ai diritti primari dei cittadini.

Il comportamento di ITEA altera il libero mercato degli appartamenti in affitto a tutto vantaggio della speculazione immobiliare, senza tener conto del fatto che una casa è un elemento primario per garantire il pieno sviluppo della persona umana previsto dalla nostra costituzione. È giunto il momento di prendere saldamente in mano il tema “abitare” che procede troppo a rilento o non procede, in particolare per quanto riguarda l’edilizia pubblica abitativa e Itea, svuotata completamente della sua funzione sociale.”

Coordinamento Provinciale

Alleanza Verdi Sinistra del Trentino