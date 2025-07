CAMERA COMMERCIO – BOLZANO * ESTATE 2025 TURISMO: «CLIMA DI FIDUCIA POSITIVO, MA CALANO GLI OSPITI GERMANICI»

13.22 - giovedì 24 luglio 2025

Barometro dell’economia IRE – estate 2025 Turismo: clima di fiducia positivo, ma calano gli ospiti germanici. Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino si conferma positivo, con oltre nove operatori su dieci che prefigurano per l’anno in corso una redditività quantomeno soddisfacente. Ciò emerge dalla rilevazione estiva del Barometro dell’economia dell’IRE  Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. L’andamento delle presenze turistiche nel primo semestre vede le presenze degli ospiti italiani assestarsi sui livelli dello scorso anno, mentre vi è un calo dei germanici e una decisa crescita dei pernottamenti degli ospiti provenienti dagli altri Paesi esteri.

Nel complesso, il clima di fiducia delle imprese del settore turistico rimane elevato, con il 92 percento degli operatori che esprime soddisfazione per l’andamento della redditività nell’anno in corso. Ciò anche grazie allo sviluppo positivo delle presenze: nei primi sei mesi, tra gennaio e giugno, in Alto Adige si sono registrati quasi 16,2 milioni di pernottamenti, con una crescita dello 0,6 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le presenze degli ospiti italiani sono rimaste sul livello dello scorso anno, mentre il calo del 5,3 percento dei pernottamenti degli ospiti germanici è stato più che compensato dall’incremento delle presenze dei visitatori provenienti da altri Paesi esteri, cresciute delll’11,7 percento. Anche sul fronte occupazionale si osserva una leggera crescita: nella prima metà del 2025 gli occupati dipendenti nel settore turistico sono stati in media 34.500, ovvero il 3,2 percento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Considerando le singole branche, nella ristorazione quasi tutte le imprese confidano per quest’anno in un risultato d’esercizio quantomeno soddisfacente e spesso davvero buono, pur lamentando un calo del giro d’affari. Nel comparto dell’alloggio gli operatori attendono un deciso calo del fatturato conseguito con ospiti provenienti dal resto d’Italia, ma la redditività sarà comunque sostenuta dalla clientela straniera e dall’aumento dei prezzi di vendita. Infine, i gestori di bar e caffè esprimono maggiore ottimismo rispetto alla precedente rilevazione primaverile, principalmente grazie alla dinamica più favorevole dei costi, ma continuano a lamentare un calo del fatturato conseguito con la clientela locale altoatesina.

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea: “Le difficoltà dell’economia tedesca si ripercuotono in parte sulla capacità di spesa dei turisti germanici. È importante continuare a promuovere l’Alto Adige anche nei mercati dell’Europa orientale, che stanno diventando sempre più importanti.”

Seguono i commenti dei rappresentanti delle associazioni di categoria:

Manfred Pinzger, Presidente dell’Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (HGV)

“Il fatto che le imprese di ristorazione siano fiduciose è un segnale positivo per l’intero settore. Esse non sono importanti solo dal punto di vista economico, ma svolgono anche una funzione sociale come luoghi di incontro nelle nostre città. Inoltre, un turismo fiorente ha un impatto positivo sul commercio al dettaglio. È quindi fondamentale rafforzare la collaborazione tra turismo, commercio al dettaglio e popolazione locale.”

Elena Messina Bonaldi, Presidente Confesercenti Alto Adige

“La presenza turistica in Alto Adige rimane positiva, così come le aspettative. Le possibili difficoltà determinate dal calo degli arrivi dalla Germania rimangono ancora contenute. Sono possibili fluttuazioni nelle diverse zone, in funzione anche del meteo, ma restiamo positivi sull’andamento generale.”

Philipp Moser, Presidente dell’Unione commercio turismo servizi Alto Adige

“Il settore della ristorazione ha bisogno di sostegno per poter operare. Siamo sodisfatti, tra l’altro, di aver previsto solo una commissione del 5 per cento fin dall’inizio con il buono pasto locale monni FOOD, senza costi aggiuntivi o spese di transazione. In questo modo, in Alto Adige abbiamo una soluzione trasparente e conveniente per le aziende della ristorazione e stiamo adempiendo al nostro impegno di sostenere le attività locali.”

Camera di commercio di Bolzano