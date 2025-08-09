ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * OVERTOURISM E TRAFFICO: GIRARDI, «ABBIAMO PERSO L’OCCASIONE PER PROMUOVERE LE “OLIMPIADI DELLA MOBILITÀ”, NELL’ESTATE 2025»

18.13 - sabato 9 agosto 2025

Abbiamo perso l’occasione per promuovere nell’estate 2025 le Olimpiadi della mobilità.

Il bell’evento della Festa Ta Mont che si è svolta in Val San Nicolò ( Val di Fassa) il 2 e 3 agosto scorso ha messo puntualmente in evidenza come un evento pubblico realizzato geograficamente anche in un’area pur distante da un centro abitato, per via del grande afflusso di ospiti e quindi di traffico in direzione dell’evento genera delle ricadute importanti sulla viabilità di fondovalle come è avvenuto sulla S.S.48 delle Dolomiti nella domenica del 4 agosto.

In aria di Olimpiadi 2026 alle porte, questi episodi mettono in luce come il tema scottante della mobilità e della sua pianificazione sai ancora molto lontano dal venire inserito in una vera e propria strategia di ampio respiro.

In sintesi: un evento come la Festa Ta Mont o meglio ancora un piano della mobilità pubblica di massa per tutta l’estate 2025 non potevano diventare le prove generali in previsione dell’evento olimpionico 2026 con la Val di Fassa e Val di Fiemme ben note per il triste primato del pesante traffico automobilistico?

Alla luce della tante proposte avanzate da Transdolomites esposte anche i conferenza stampa a Trento ad inizio 2025 non si poteva prendere spunto da alcune di esse per concretizzarle in un piano operativo?

Partiamo ad es. da un messaggio anche di promozione di tale evento mondiale mettendo in esercizio una flotta di pullman nuovi a basse o zero emissioni magari pellicolati per dare un’anticipazione mediatica dell’evento cui si sia affiancata una offerta forte di servizio cadenzato ai 15 minuti tra Cavalese e Penia per poi proseguire verso i passi dolomiti

Un buon servizio e un buon confort di viaggio poteva essere un grande spot per lanciare il messaggio della mobilità senza auto nelle valli dolomitiche.

Non poteva essere occasione per introdurre una nuova politica di un ticketing unificato universale e così semplificare al massimo la questioni dei documenti di viaggio partendo dall’ambito della regione Trentino Alto Adige ed estenderlo a breve all’Euregio?

In Svizzera ad esempio si viaggio con un unico documento di viaggio dove operano ben 350 società di trasporto pubblico 100 delle quali sono società ferroviarie. Un universo della mobilità pubblica composto da società solo pubbliche, pubblico-provato o solo privato.

Resta poi la cronica situazione delle fermate dei mezzi pubblici alcune dotate di pensilina, altre costituite da un mero palo metallico dove abbiamo quadri degli orari con le informazioni esposte ed altri vuoti da mesi o anni. Per non parlare di certe fermate tuttora operative lungo strade pericolose.

Ora allarghiamo la visione del ragionamento olimpionico.

A Ora ( BZ) sono operativi i lavori per la realizzazione di 80 stalli per parcheggiare i pullman che durante l’evento sportivo saranno destinati a fare la spola tra Ora – Val di Fiemme e probabilmente Val di Fassa. Domanda.

Alla stazione di Ora attualmente fermano i treni regionali veloci. A fronte di una tale offerta di collegamenti su gomma da Ora verso le valli, quanti treni Alta Velocità ( Frecce , Italo, Railjet di OBB) si prevede fermeranno a Ora?

Riteniamo sia una domanda pertinente se pensiamo che molti cittadini interessati ad assistere alle gare e soggiornare arriveranno da tutto il mondo e avranno necessità di collegamenti veloci su ferro per arrivare a Ora così come a Bolzano.

E adesso soffermiamoci su Bolzano.

Corre voce che stia montando la preoccupazione dei sindaci dei Comuni della Val d’Ega per la notizia circolante sul fatto che Google Maps indichi come percorso più breve per la Val di Fassa la S.S. 241 della Val d’Ega.

La preoccupazione sarebbe legata alle aspettative di grandi flussi di traffico da mettere in previsione.

Tra Bolzano ,Val d’Ega , Passo Carezza e centro Fassa è operativa la linea 180 strategica per come servizio pubblico, sotto stress per il grande utilizzo che ne fanno residenti e ospiti e per la quale sarebbero più che maturi i tempi per chiede di portare ai 15 muniti il cadenzamento dell’orario soprattutto nei mesi di stagione turistica.

Anche su Bolzano sarà prevedibile un incremento di arrivi in treno a Bolzano.

Pensare che la 180 possa sopportare un ulteriore carico di utenza sarà impensabile.

Per questo motivo rilanciamo l’appello a attivare un gruppo di lavoro congiunto tra Provincie di Trento e Bolzano, Comuni della Val d’Ega e Val di Fassa e rispettive associazioni turistiche affinchè si valuti seriamente l’attivazione di un servizio transfert su gomma con pullman grani turismo per mettere in esercizio la Bolzano-Canazei Express che non sa solo operativa per le Olimpiadi ma che nel tempo resti una realtà costante.

A ciò proponiamo di attivare un progetto di riqualificazione della comunicazione alle fermate dei mezzi pubblici; Quadri degli orari di maggiori dimensioni più facili da leggere, mappa dei paesi dove siano indicate le fermate dei pullman, mappa della rete ferroviaria regionale in modo che anche nelle valli si abbai la conoscenza dell’offerta di treni in regione.

Quello della comunicazione , non solo digitale, ma anche puntuale nei paesi è fondamentale perché non solo dobbiamo avere presenti le difficoltà dei tanti viaggiatori che hanno difficoltà nel navigare in rete ma dei tanti nuovi stranieri che si affacciano nelle località turistiche che hanno dimestichezza con i nostri sistemi di comunicazione.

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites