GRUPPO FDI – CONSIGLIO COMUNE TRENTO * SOPRAMONTE: «SU PIAZZA SACRO CUORE DICHIARAZIONI FALSE? ABBIAMO ASCOLTATO I CITTADINI»

PIAZZA SACRO CUORE A SOPRAMONTE: DICHIARAZIONI FALSE ? ABBIAMO ASCOLTATO I CITTADINI

Prendiamo atto che l’ex Presidente della Circoscrizione Bondone, ora Consigliere Comunale del Partito Democratico Alex Benetti, non ha compreso il senso del nostro comunicato stampa che si limita a riprendere quanto espresso dal Comitato di residenti di Sopramonte “La piazza deve rimanere una piazza”.

Quanto abbiamo dichiarato, infatti, si riferisce proprio alle affermazioni del suddetto Comitato. Invitiamo, pertanto, l’ex Presidente della Circoscrizione Bondone a confrontarsi direttamente con i residenti di Sopramonte riguardo alle dichiarazioni del Comitato, che il nostro Gruppo Consiliare Comunale di Fratelli d’Italia ritiene pienamente credibili alla luce delle numerose testimonianze raccolte.

Sarebbe opportuno, inoltre, che lo stesso verificasse il crescente malumore della comunità rispetto a una realizzazione percepita come imposta dall’alto, pur riconoscendone la necessità. Emergono, infine, alcune criticità progettuali, come le difficoltà di transito per gli autobus turistici e la presenza di barriere architettoniche, che richiedono un approfondimento urgente.

La politica ha il dovere di ascoltare le esigenze della popolazione. Solo attraverso il dialogo e decisioni condivise possiamo rispondere ai bisogni dei cittadini e ricostruire fiducia nelle istituzioni.

