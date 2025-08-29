APT VALSUGANA (TN) * AUTUNNO IN LAGORAI: «TRA COLORI, SAPORI E TRADIZIONI DA VIVERE LENTAMENTE»

22.20 - venerdì 29 agosto 2025

In Valsugana e Lagorai l’autunno è un invito a rallentare: i boschi si accendono di rosso e d’oro, l’aria profuma di castagne e vin brulè, e le piazze si riempiono di sapori e tradizioni da scoprire insieme. Ti aspetta una stagione speciale, tra eventi enogastronomici e natura incontaminata.

Vacanza e weekend d’autunno in Valsugana. Idea vacanza e offerte per il tuo weekend d’autunno in Trentino

Se sogni una vacanza autunnale che unisca paesaggi mozzafiato, esperienze autentiche e il calore delle tradizioni locali, la Valsugana in Trentino è la destinazione che fa per te. Immersa in una cornice naturale unica, tra i colori intensi del foliage e l’aria fresca di montagna, la Valsugana ti offre l’opportunità di scoprire la bellezza dell’autunno in un territorio ricco di storia e cultura.

Stagione di contrasti

L’autunno in Trentino, e ancor di più in Valsugana-Lagorai, è una stagione di affascinanti contrasti. Mentre passeggi lungo le rive del Lago di Levico e Lago di Caldonazzo o nei boschi, il calmo silenzio della natura fa risaltare i vivaci colori autunnali, che dipingono con maestria d’oro, rosso e arancio i paesaggi, ed l’aria fresca si percepisce maggiormente mentre si sorseggia un tè caldo o un vin brulè o mentre si assaporano le caldarroste bollenti, rendendo ogni momento unico.

Vivi la Natura in Autunno

In autunno, la natura in Trentino si rivela in tutto il suo splendore.In Valsugana-Lagorai, puoi immergerti in 2.300 km di percorsi a piedi o in bici, per un’esperienza “wild & free” e scoprire luoghi nascosti dove ammirare il foliage autunnale.

Siamo inoltre orgogliosi di essere la prima destinazione in Italia a ricevere la certificazione per il turismo sostenibile secondo lo standard GSTC, che dimostra il nostro impegno verso un turismo rispettoso dell’ambiente.

Benessere e Sapori Autunnali

L’autunno è anche il momento ideale per dedicarsi al benessere e ai piaceri della tavola. Ritrova l’equilibrio tra corpo e mente grazie alle acque termali e ai trattamenti naturali offerti dalle strutture della Valsugana. Lasciati deliziare dai sapori della terra, come zucche, castagne, rape e cavoli, protagonisti delle feste enogastronomiche locali. Ogni prodotto racconta una storia, quella di una terra ricca di tradizioni e sapori autentici.