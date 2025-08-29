FIMMG – TRENTINO * SANITÀ: DI GIANNANTONIO, “LA PAT APPROVA L’ACCORDO INTEGRATIVO PER MEDICINA GENERALE, 5 MILIONI E 600 MILA EURO/ANNO A REGIME

22.03 - venerdì 29 agosto 2025

Approvazione Accordo Integrativo Provinciale per la medicina generale.

Oggi la Giunta Provinciale ha approvato l’Accordo Integrativo Provinciale per la Medicina Generale del Trentino, siglato il 04.08.2025 da Provincia, Azienda Sanitaria e Organizzazioni Sindacali.

Risorse importanti per 560 mila euro/anno a regime che serviranno:

– all’ integrazione del lavoro dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali, qualificandone economicamente e organizzativamente anche la componente oraria e prevedendo strumenti di welfare.

– alla gestione dei fattori produttivi per le sedi ambulatoriali e per lo sviluppo digitale.

– alla qualificazione professionale con impiego di strumenti diagnostici di I livello e della telemedicina.

– allo sviluppo dell’attività preventiva e vaccinale in collaborazione con il Dipartimento.

Ringraziamo l’Assessore Tonina e tutti i componenti della delegazione trattante per la sensibilità dimostrata nell’integrare le esigenze dei Professionisti medici con quelle pubbliche, aziendali e soprattutto dei cittadini.

Ribadiamo che il rapporto convenzionale può rispondere alle esigenze pubbliche in attesa ed in richiesta dell’atto di indirizzo per il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, ancora fermo al triennio 19-21.

Tutti i medici di medicina generale, giovani e meno giovani, hanno bisogno di sentire la vicinanza della politica e della cittadinanza in questo periodo di carenza di medici e di rapida evoluzione professionale.

*

Valerio Di Giannantonio

Segretario Provinciale generale Fimmg Trentino