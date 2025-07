APT VAL DI SOLE (TN) * RIEVOCAZIONE STORICA: «AD OSSANA UN VIAGGIO NEL CUORE DEL MEDIOEVO, IN SCENA L’ASSALTO AL CASTELLO S. MICHELE (1-3/7)»

Spade affilate, armature scintillanti, grida d’assalto e tamburi di guerra: dal 1° al 3 agosto, il borgo di Ossana, certificato come uno dei più belli d’Italia, si trasformerà in un’autentica cittadella del 1200. Dopo il successo delle passate edizioni, torna l’evento che fonde storia, leggenda e spettacolo, riportando tra le vie del paese solandro lo spirito epico di quel tempo.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà la rievocazione storica dell’assalto al Castello San Michele, con la partecipazione di oltre 50 rievocatori provenienti da Italia e Germania. Per tre giorni, il maestoso maniero diventerà il cuore di una rappresentazione immersiva che riproduce fedelmente lo scenario di una cittadella medievale: accampamenti, addestramenti militari, scontri memorabili e momenti di quotidianità saranno ricostruiti con rigore, in perfetto stile living history, offrendo al pubblico un vero e proprio tuffo nel XIII secolo, in un’atmosfera carica di fascino e autenticità.

L’assedio verrà proposto più volte nel corso dell’evento, trasformando il castello in un campo di battaglia e in un luogo di storia vissuta, tra cavalieri, nobili e soldati, grazie alla partecipazione di gruppi storici come Macinata de Castrobarco, Die Reisecen, Confraternita del Dragone, Compagnia dell’Antica Torre, Ratisbona 1250, Milites Castellani, Milites Morbelliani e Cives Regni Siciliae.

La tre giorni medievale non si rivolge solo agli appassionati di storia e rievocazione, ma coinvolge un pubblico variegato: famiglie, viaggiatori, curiosi e residenti saranno parte attiva dell’esperienza. I visitatori potranno esplorare l’interno del Castello San Michele, assistere agli assalti alle mura e scoprire da vicino le antiche tecniche di combattimento. Oltre alle attività rievocative, il borgo ospiterà mercatini di prodotti locali, punti ristoro con cucina tipica, animazioni, laboratori didattici per bambini e musica itinerante con i Delirium Villici.

“Questo evento rappresenta per Ossana non solo un appuntamento culturale di grande valore, ma anche un’occasione per far rivivere la nostra storia e il nostro patrimonio in modo stimolante e accessibile a tutti”, sottolinea Laura Marinelli, sindaca di Ossana. “Con la rievocazione dell’assalto al Castello San Michele, vogliamo offrire un’esperienza inedita, capace di emozionare e far riflettere, portando turisti e residenti a riscoprire le radici del nostro territorio”.

“Negli ultimi anni abbiamo puntato molto su manifestazioni che uniscono qualità culturale e attrattività turistica, e la tre giorni medievale è un esempio concreto di questo approccio”, rimarca Fabio Sacco, direttore di ApT Val di Sole. “Manifestazioni come questa generano un impatto positivo sull’economia locale, valorizzano i nostri luoghi e creano occasioni di crescita per l’intera comunità, promuovendo una forma di turismo consapevole e legato all’identità del territorio.”