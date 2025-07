CONFCOMMERCIO TRENTINO * NOMINE: «ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TURISMO, MARCO FONTANARI E GIOVANNI BATTAIOLA NEL NUOVO DIRETTIVO»

14.13 - giovedì 24 luglio 2025

TURISMO E LAVORO, IL TRENTINO NEL DIRETTIVO DELL’ENTE BILATERALE DEL TURISMO. Marco Fontanari e Giovanni Battaiola nel nuovo direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo.

Due rappresentanti del Trentino entrano nel Comitato Direttivo dell’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT), l’organismo paritetico che riunisce le principali sigle imprenditoriali e sindacali del comparto.

Nominati il 22 luglio a Roma, Marco Fontanari – vicepresidente di Confcommercio Trentino, presidente dell’Associazione Ristoratori del Trentino e membro del comitato direttivo di FIPE nazionale – e Giovanni Battaiola, presidente dell’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento – Federalberghi Trentino, consigliere nazionale di Federalberghi, al suo terzo mandato nell’ente, affiancheranno il nuovo presidente Diego Lorenzi (Fisascat-CISL) e il vicepresidente Riccardo Orlandi (Fipe), con un mandato valido fino al 2028.

L’EBNT rappresenta a livello nazionale oltre 220 mila imprese e 1,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore, e si occupa di formazione e aggiornamento professionale, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore, di sostegno al reddito e di benessere lavorativo. Ancora raccoglie e analizza i dati per monitorare l’andamento occupazionale del settore.

«Negli ultimi anni l’Ente ha saputo affrontare con determinazione passaggi complessi. Oggi ho l’opportunità di proseguire un percorso di collaborazione attiva e costruttiva, nel solco di quanto già realizzato nei precedenti mandati, contribuendo a iniziative strategiche per il futuro del nostro settore» – afferma Giovanni Battaiola. «Temi come il recruitment, la certificazione delle competenze e il confronto con modelli europei – in particolare quelli legati alla stagionalità – rappresentano priorità che meritano attenzione e impegno.

Il Trentino ha già sperimentato soluzioni innovative, frutto anche della sinergia tra Fipe e Federalberghi: esperienze che riteniamo importante condividere con il tavolo nazionale, per generare progettualità concrete e vantaggiose sia per i lavoratori che per le imprese. Operiamo in un settore in cui è essenziale tenere insieme le esigenze dei nostri collaboratori e quelle delle aziende, costruendo percorsi di miglioramento delle condizioni di lavoro e dello sviluppo turistico. Siamo imprenditori che conoscono da vicino le sfide quotidiane, ed è proprio per questo che crediamo in un Ente capace di aprire strade concrete per il progresso del comparto turistico nella sua interezza»

Marco Fontanari sottolinea il valore della rappresentanza condivisa e la responsabilità del nuovo incarico: «Essere chiamati a far parte del Comitato Direttivo dell’EBNT è un riconoscimento importante, ma soprattutto un impegno concreto. Il settore della ristorazione, come tutto il comparto turistico, vive una fase di profondi cambiamenti: nuove esigenze, nuovi modelli organizzativi, una crescente richiesta di qualità e professionalità.

Credo che il compito dell’Ente sia proprio quello di sostenere questo processo, offrendo strumenti utili alle imprese e tutele adeguate ai lavoratori. Il Trentino, anche grazie alla forza del suo sistema associativo, ha saputo investire su questi temi, e ora abbiamo l’occasione di condividere esperienze e proposte con altri territori. Il confronto nazionale può e deve generare valore. Metterò a disposizione di questo percorso l’esperienza maturata in questi anni, con spirito di servizio e con l’obiettivo di contribuire a costruire un futuro più solido per le aziende del settore e per il lavoro nel turismo italiano».