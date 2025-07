APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “LA VIA DELLE VALLI”: «IL 12/7 LA PRESENTAZIONE A CADERZONE TERME / IL 13/7 EVENTO INAUGURALE CON ESCURSIONE IN VALCHESTRIA»

18.00 - giovedì 10 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La Via delle Valli” si presenta. Sabato 12 luglio presentazione a Caderzone Terme, domenica 13 luglio evento inaugurale con escursione in Valchestria (Sant’Antonio di Mavignola).

Oltre 50 valli alpine, disegnate ai piedi delle Dolomiti di Brenta e dell’Adamello-Presanella, da Madonna di Campiglio al Lago d’Idro, riunite in un inedito progetto territoriale ideato da Azienda per il Turismo.

Un patrimonio ambientale e umano pronto ad accogliere camminatori mossi da spirito d’esplorazione e desiderio di scoperta.

Si chiama La Via delle Valli ed è il nuovo progetto ideato e coordinato dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio per valorizzare, nel loro insieme, le valli alpine che caratterizzano il territorio e rispondere al desiderio degli ospiti di scoprire luoghi e ambienti naturali camminando nei paesaggi di montagna più belli, numerosi dei quali all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta.

La presentazione del progetto si terrà sabato 12 luglio, alle ore 18, presso palazzo Lodron Bertelli a Caderzone Terme dove il team di Cammini d’Italia, un progetto e un blog nati nel 2017 per creare una cultura attenta e profonda sul mondo dei cammini, del trekking e dell’escursionismo, restituirà, attraverso un breve racconto e alcuni video, l’esperienza che sta vivendo in queste ore di cammino alla scoperta de La Via delle Valli. Poi, domenica 13 luglio, il programma proseguirà con “Una Valle insieme”, escursione gratuita in Valchestria (Sant’Antonio di Mavignola) per inaugurare, ufficialmente e coralmente, La Via delle Valli. I posti per l’escursione (inizio alle 8.30, pranzo con polenta preparata dalla Pro loco Gs Mavignola e dagli Alpini di Pinzolo, canti di montagna con il coro Carè Alto, rientro previsto alle 17) sono limitati e va effettuata prenotazione obbligatoria su https://camminiditalia.org/tc-events/cammino-delle-valli-evento/.

I partecipanti all’escursione di domenica 13 luglio potranno, raggiunto il punto di arrivo di Valchestria indicato con apposita segnaletica, validare la credenziale cartacea con l’apposito timbro (c’è anche la versione digitale che si può creare su campigliodolomiti dimostrando il raggiungimento di fine valle attraverso l’inquadramento del qr code posizionato sulla tabella dedicata). Una dopo l’altra, ad ogni timbro ottenuto o qr code inquadrato, il numero di valli percorse crescerà. Chi le percorrerà tutte otterrà il “Passaporto del valligiano”.

La Via delle Valli è un progetto ideato e coordinato da Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio con il sostegno di Provincia Autonoma di Trento, Comunità delle Giudicarie, Bim del Sarca e Bim del Chiese. Collaborano alla realizzazione del progetto i Comuni e le Asuc della Val Rendena, delle Giudicarie Centrali e della Valle del Chiese, il Parco Naturale Adamello Brenta, la Sat e le Sezioni Sat di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Genova, Carè Alto, Tione, Bondo-Breguzzo, Pieve di Bono, Daone e Storo, le Guide Alpine Madonna di Campiglio, Mountain Friends-Guide Alpine e Accompagnatori Pinzolo Val Rendena, le Guide Alpine e gli Accompagnatori di Media Montagna.

Per conoscere La Via delle Valli: https://www.campigliodolomiti.it/it/la-via-delle-valli

Programma completo e iscrizione all’escursione del 13 luglio: