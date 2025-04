APT GARDA DOLOMITI (TN) * TURISMO: «MONTE BRIONE, UN PATRIMONIO DA TUTELARE E SALVAGUARDARE»

18.13 - mercoledì 30 aprile 2025

Monte Brione, un patrimonio da tutelare e salvaguardare. Azione congiunta di APT, Comune di Riva del Garda e associazioni per valorizzare il monte tra percorsi tracciati, nuove installazioni e sensibilizzazione ambientale.

Per custodire l’equilibrio di una delle perle del Garda Trentino, il Monte Brione, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., insieme al Comune di Riva del Garda e al Servizio Aree Protette, è impegnata tutto l’anno nella cura dei percorsi ufficiali e nella valorizzazione sostenibile del territorio, in un’ottica di lungo periodo.

Negli ultimi anni sono state avviate azioni concrete di rigenerazione dei sentieri non autorizzati, con l’obiettivo di canalizzare i flussi sui percorsi ufficiali e tutelare le zone più delicate del Brione. Tra le azioni intraprese si ricordano, tra le altre, la piantumazione di lecci, la costruzione di staccionate, la posa di nuova segnaletica ad hoc e la realizzazione di eventi di sensibilizzazione ambientale, come la “Festa degli alberi”.

In occasione del Bike Festival, che inizierà domani, giovedì 1° maggio, sono in fase di installazione nuove segnalazioni per evidenziare il test trail e invitare sia biker che pedoni a rimanere sui percorsi tracciati.

A supporto di questa azione, i percorsi verranno presidiati dai volontari del Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro – che forniranno informazioni e indicazioni sull’ambiente e su una corretta e sostenibile fruizione dell’area e Ledro – , dai Garda Rangers e dal Corpo Forestale.

Lungo i punti di accesso al monte, sono inoltre in fase di allestimento nuove installazioni illustrative con mappe, norme di comportamento e curiosità naturalistiche e storiche, al fine di riconoscere e rispettare l’unicità del Brione tutto l’anno. L’esperienza dimostra infatti che la semplice presenza informativa può fare la differenza poiché molti utenti sono disposti a rispettare i vincoli, purché correttamente informati.

“Come Azienda per il Turismo, ci impegniamo nella manutenzione e nella cura dei percorsi per garantirne la fruibilità, sia per i nostri ospiti che per i residenti, anche grazie a progetti dedicati come i nostri Garda Rangers. Da sempre invitiamo tutti a rimanere sui sentieri tracciati, specie in aree “sensibili” come il Monte Brione, e portiamo avanti un’attività costante di sensibilizzazione per far rispettare le regole ai ciclisti che frequentano il nostro territorio. In vista del Bike Festival Riva del Garda, abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questo messaggio installando nuova segnaletica dedicata. Ringrazio naturalmente il Comune di Riva del Garda, la Sezione Forestale di Riva, i Garda Rangers e il Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro per il prezioso lavoro svolto insieme a tutela dell’inestimabile patrimonio naturale del Monte Brione,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

“Questo è il momento della massima frequentazione annuale dei biker ed è un buon momento per far sapere e comunicare che il Monte Brione è un’area altamente protetta. Molti frequentatori ignorano, ancora oggi, questo fatto, però segnaliamo positivamente che una buona parte di essi rispetterebbe volentieri il regolamento del Biotopo, percorrendo i percorsi autorizzati con le bike e a piedi. Dobbiamo evitare ulteriori danni ad un’area meravigliosa ma delicata: è nell’interesse di tutti, dall’ambiente all’economia turistica, fare sì che questo gioiello, attualmente ancora poco tutelato, sia adeguatamente valorizzato e sostenuto, per garantire anche in futuro il suo apporto al paesaggio, all’ambiente, al turismo sostenibile,” ha concluso il Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro.