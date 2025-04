STRADA VINO E SAPORI – TRENTINO * PONTE PRIMO MAGGIO – GLI EVENTI: «GEMME DI GUSTO / HERBARIUM / TASTING SPRING / SOLTANTO D’ESTATE»

17.50 - mercoledì 30 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Maggio è ormai alle porte e, anche quest’anno, torna Gemme di gusto, la rassegna di eventi e iniziative dedicati ai profumi e sapori della primavera a cura dei soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e in programma tutti i fine settimana del mese.

Davvero ricco il primo lungo weekend, che prende il via giovedì 1° maggio per concludersi lunedì 5 maggio, con moltissime iniziative che in parte si ripeteranno anche nelle settimane successive.

Si parte con la terza edizione di Herbarium al Castello di Avio (1-4 maggio), che abbina l’opportunità di visitare questo splendido maniero tutelato dal FAI alla scoperta di erbe officinali, fiori e piante aromatiche, tra utilizzi tradizionali e contemporanei, usi curativi ed estetici. In programma, una mostra mercato con esposizione e vendita non solo di erbe e piante ma anche di miele, formaggi e trasformati, passeggiate nella natura, laboratori pratici e creativi per bambini e masterclass per adulti organizzate in collaborazione con la Condotta Slow Food Valle dell’Adige e Alto Garda. A disposizione, anche un menù a tema presso la Locanda al Castello.

Restando in Vallagarina, nelle giornate di venerdì e sabato, la cantina Vivallis di Nogaredo aspetta gli appassionati del buon bere a Tasting Spring, degustazione di vini in abbinata ai formaggi di Caseificio Sociale di Sabbionara e trasformati di frutta e verdura Biodebiasi. L’iniziativa è pensata per diventare punto di partenza per lanciarsi alla scoperta della Destra Adige, tra vigneti rigogliosi e piacevoli centri storici.

Sabato e domenica, protagonista anche la Valle di Terragnolo con Tra boschi e muretti a secco, per scoprire angoli nascosti di questo territorio autentico e fuori dalle più classiche rotte di turismo. Un’esperienza da concludere all’Osteria 33 della frazione di Piazza, con una immancabile degustazione del tradizionale Fanzelto, in abbinata alle delizie di Salumeria Belli e Caseificio Sociale di Sabbionara, affiancati da un calice di Nera dei Baisi, vino di Albino Armani Viticoltori dal 1607 prodotto da un vigneto dalla storia secolare.

Cambiando territorio, da venerdì a domenica si può esplorare anche La Valle dei Laghi a tutto tondo, che abbina una passeggiata in autonomia in uno dei tanti percorsi che si snodano in questo regno costellato da specchi d’acqua (tra cui la nuova passerella ciclopedonale del lago di Toblino) per poi concludere l’esperienza con un aperitivo a base di vini Cantina Toblino e salumi artigianali di Salumeria Belli presso il ristorante Hosteria Toblino.

Nelle stesse due giornate, in Valle di Cembra si può partecipare a Vini e territorio, passeggiata con degustazione tra i suggestivi vigneti di Tenuta Gottardi, in cui i vini della cantina saranno proposti in abbinamento a formaggi e salumi del territorio, o a La relatività del tempo, presso Cantina Pelz, che propone una interessante verticale di Trento Doc condotta dal sommelier Marco Larentis, con degustazione delle annate dal 2016 al 2024, in abbinata a salumi di Macelleria Zanotelli e formaggi di Caseificio Val di Fiemme.

Solo nella giornata di giovedì 1 maggio, invece, si può salire in sella e provare il piacere di muoversi In bici tra fiori e sapori lungo la ciclabile della Valle del Chiese alla scoperta delle eccellenze locali con Apt Madonna di Campiglio. Accompagnati da una guida MTB, si esplorerà il territorio, scoprendone storie e curiosità. In programma, tre soste enogastronomiche tutte da scoprire.

Domenica 4 maggio è previsto Soltanto d’estate, in collaborazione con Trento Film Festival e Consorzio Rotaliana Königsberg: una passeggiata con l’autore del libro da cui prende il nome l’iniziativa, Emiliano Cribari, nel centro del borgo di Mezzocorona, che si conclude con una degustazione presso gli spazi di Cantina Martinelli, arricchita dalle delizie di Arturo Paoli Specialità Alimentari.

Si chiude lunedì 5 maggio presso Innesti Restaurant di Pergine Valsugana con Erbe aromatiche dal mondo alla tavola, percorso sensoriale tra piatti creativi e profumi inaspettati nato dalla passione di chef Daniele Tomasi per il foraging, accompagnati dal racconto di Davide e Nicole di Vivai Brugna, esperti vivaisti.

Seguiranno, nei fine settimana successivi, moltissimi altri eventi per colorare la primavera trentina.