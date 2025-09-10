APSS TRENTINO * SANITÀ: «L’UNITÀ OPERATIVA MALATTIE INFETTIVE INCONTRA LA POPOLAZIONE, IL 12/9 ORE 19.00»

16.20 - mercoledì 10 settembre 2025

Venerdì 12 settembre, dalle ore 18 alle ore 19.30, nella sala conferenze della Fondazione Caritro di Trento, si terrà un incontro pubblico dal titolo «Fatti contagiare (solo) dall’informazione», organizzato dall’Unità operativa di malattie infettive dell’ospedale Santa Chiara. Evento ad accesso libero, fino a esaurimento posti disponibili. Un’occasione per conoscere i professionisti e le attività dell’Unità operativa malattie infettive dell’ospedale Santa Chiara di Trento e approfondire la conoscenza di varie patologie e la loro prevenzione.

Negli ultimi anni le malattie infettive sono tornate al centro dell’attenzione pubblica, non solo a causa della pandemia da Covid-19, ma anche per la ricomparsa di patologie che si pensavano sotto controllo, come la tubercolosi, l’infezione da HIV, le epatiti, o alcune infezioni trasmesse da vettori come zecche e zanzare. L’incontro ha l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e misure preventive, come le vaccinazioni, l’igiene personale, il corretto uso degli antibiotici oltre a fornire strumenti per il riconoscimento precoce dei sintomi per l’adozione di comportamenti adeguati in caso di sospetto contagio.