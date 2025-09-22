TASS (TELEGRAM) * «MADURO PROPONE A TRUMP UN DIALOGO DIRETTO, PER RISOLVERE I DISACCORDI BILATERALI»

07.31 - lunedì 22 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente venezuelano Nicolas Maduro ha proposto la ripresa del dialogo diplomatico diretto con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere i disaccordi bilaterali.

Maduro ha respinto con forza le accuse degli Stati Uniti di coinvolgimento dello Stato venezuelano nel traffico di droga, definendole “assolutamente false”, citando i rapporti delle Nazioni Unite, e ha sottolineato i suoi sforzi per combattere il traffico illegale al confine con la Colombia.

///

Venezuelan President Nicolas Maduro has proposed the resumption of direct diplomatic dialogue with US President Donald Trump to resolve bilateral disagreements.

Maduro strongly rejected US accusations of Venezuelan state involvement in drug trafficking, calling them “absolutely false,” citing UN reports, and highlighted its efforts to combat illegal trafficking on the Colombian border.