APSS TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA: «PRINCIPIO D’INCENDIO, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO / NON SI REGISTRANO PERSONE COINVOLTE NÉ DANNI»

PRINCIPIO DI INCENDIO AL SANTA CHIARA, SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO

Non si registrano persone coinvolte né danni interni alla struttura ospedaliera

Tempestivo intervento delle squadre interne dell’ospedale Santa Chiara e del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento verso le 11 di oggi, a seguito di un principio di incendio che si è sviluppato all’esterno dell’emiciclo lato sud del corpo C della struttura, nell’ambito di un cantiere manutentivo. Durante i lavori di riparazione delle guaine impermeabilizzanti alcuni materiali si sono surriscaldati e si è innescato il principio di incendio con del fumo che si è propagato all’interno di alcuni locali di sterilizzazione.

La situazione è stata posta velocemente sotto controllo. L’intervento ha interessato parte del rivestimento esterno coibentate sottostante il rivestimento metallico. Le operazioni hanno richiesto la rimozione di alcuni pannelli e la messa in sicurezza dell’area. Non si registrano persone coinvolte né danni interni alla struttura ospedaliera. L’assessore provinciale alla salute, Mario Tonina, ha voluto ringraziare chi ha coordinato l’intervento e quanti sono accorsi con tempestività: «Un grazie a tutti per la professionalità dimostrata e per la rapidità che ha consentito di evitare conseguenze più gravi».