APSS TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA – ONCOLOGIA: «CADUTI ALCUNI PANNELLI DEL CONTROSOFFITTO PER UN’INFILTRAZIONE D’ACQUA, NESSUN PROBLEMA PER I PAZIENTI»

15.56 - mercoledì 13 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nella mattinata di oggi all’ospedale Santa Chiara di Trento sono cadute parti dei pannelli del controsoffitto della sala d’attesa del reparto di oncologia a causa di un’infiltrazione d’acqua. Le prime verifiche effettuate hanno evidenziato un intasamento della tubatura idraulica dei servizi igienici del piano superiore per un utilizzo improprio degli stessi

. Fortunatamente al momento dell’incidente nessuno si trovava nell’area interessata, ad eccezione di un paziente che nelle vicinanze si è leggermente bagnato. Il personale ha immediatamente isolato la zona e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Le attività sanitarie proseguono regolarmente e sono state avviate tutte le verifiche tecniche per accertare le cause e prevenire ulteriori disagi.

