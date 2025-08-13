QUESTURA TRENTO – POLFER * « PAGA LA COLAZIONE IN STAZIONE CON BANCOMAT RUBATO, FERMATO MAROCCHINO»

13.05 - mercoledì 13 agosto 2025

Fa colazione in stazione e paga con un bancomat rubato: fermato dalla Polfer di Trento, denunciato ed accompagnato ad un C.P.R..Nella mattinata di ieri personale della Polizia Ferroviaria di Trento è intervenuta a bordo di un treno regionale dove, poco prima, era stato rubato uno zaino ad una ragazza. Le ricerche condotte nell’immediatezza, anche grazie ai dispositivi di geo-localizzazione del materiale informatico sottratto, hanno consentito agli agenti in stazione di bloccare un giovane che aveva appena utilizzato una delle carte di credito contenute nello zaino della ragazza per fare degli acquisti in stazione.

Prontamente individuato e bloccato, è stato accompagnato in Questura, dove è stato sottoposto a foto segnalamento da parte degli operatori della Scientifica in quanto privo di documenti. Le immediate verifiche dell’Ufficio Immigrazione hanno consentito di identificarlo come un cittadino marocchino che, in pochi mesi dal suo ingresso in Italia, aveva già all’attivo numerose denunce raccolte in tutto il Nord Italia, tra cui anche una per atti osceni in prossimità di minori.

Pertanto, oltre alla denuncia per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento, nel pomeriggio personale della Questura e della Sottosezione Polfer di Trento ha effettuato l’accompagnamento dell’uomo al C.P.R. di Gradisca d’Isonzo, in vista del successivo rimpatrio nel proprio Paese d’origine. Oltre a lui, peraltro, un altro giovane marocchino, fermato in sua compagnia, è stato destinatario di un decreto di espulsione e munito di ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni.