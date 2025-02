APSS TRENTINO * MALATTIE CARDIO-VASCOLARI / CAMPAGNA PREVENZIONE: «PRESENTAZIONE STAMPA 10/2 ORE 11.00, VIDEO INTEGRALE»

11.08 - lunedì 10 febbraio 2025

Lunedì 10 febbraio, alle ore 11.00, nella Sala Rossa, al primo piano della sede dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in via Degasperi 79 a Trento, è prevista la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Presenti i testimonial della campagna, l’assessore alla salute Mario Tonina, il direttore generale di Apss Antonio Ferro, il direttore dell’Unità operativa di cardiologia Roberto Bonmassari, la direttrice del Dipartimento di prevenzione Maria Grazia Zuccali con la responsabile della struttura semplice promozione ed educazione alla salute Laura Ferrari.