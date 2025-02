A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: «GLI AQUILOTTI PAREGGIANO 2-2 IN CASA CON IL LUMEZZANE, GOL NEL FINALE CON PETROVIC»

18.46 - domenica 16 febbraio 2025

Nella ventisettesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buona gara e trova un prezioso pareggio per 2-2 contro il Lumezzane. Nella prima frazione in rete due volte Taugourdeau e Di Carmine. Il definitivo pareggio è invece di Petrovic al termine della ripresa. Con questo risultato i gialloblù salgono al quarto posto in graduatoria in coabitazione con l’AlbinoLeffe. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Di Cosmo, Cappelletti, Kassama e Falasco. In mezzo al campo agiscono Peralta, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Accornero.

La sfida inizia nel peggior modo possibile: dopo appena 180 secondi il Lumezzane si porta subito in vantaggio grazie alla rete dagli undici metri messa a segno da Taugourdeau. Il gol scuote i gialloblù che dopo sette minuti si fanno notare con la conclusione al volo di Peralta. Preludio alla rete del pareggio che arriva dopo dieci minuti di gioco, ancora su calcio di rigore, questa volta grazie alla trasformazione di Di Carmine. Il Trento gioca bene ma è nuovamente il Lumezzane a segnare, ancora con Taugourdeau che al 16’ beffa Barlocco direttamente da calcio d’angolo.

Dieci minuti più tardi gli uomini di Tabbiani riescono a rendersi nuovamente pericolosi con il calcio di punizione di Anastasia che viene però respinto dall’estremo difensore ospite. Il primo tempo termina così sul punteggio di 2-1 in favore del Lumezzane. Nel secondo tempo gli uomini di Tabbiani entrano in campo con ancor maggior voglia e assediano gli ospiti nella propria metà campo. Al 68’ è prima Maffei ad impegnare Filigheddu e poi, qualche istante più tardi, Pannitteri a fare lo stesso con Barlocco.

Nel finale i tantissimi sforzi prodotti dal Trento si tramutano nel meritatissimo pareggio realizzato da Petrovic all’81’. L’ultima chance della gara è di marca ospite con il tiro di Panettieri che l’estremo difensore di casa devia in angolo. I gialloblù salgono così al quarto posto con quarantuno punti in graduatoria in coabitazione con l’AlbinoLeffe. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà venerdì 21 febbraio alle ore 20.30 contro la Pergolettese allo Stadio Briamasco, sfida valida per il ventottesimo turno di campionato di Serie C Now.

TABELLINO

A.C. TRENTO 1921 – LUMEZZANE F.C. 2-2 (1-2)

RETI: 3’pt Taugourdeau (rig), 10’pt Di Carmine (rig), 16’pt Taugourdeau, 42’st Petrovic

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Di Cosmo, Cappelletti, Kassama, Falasco (39’st Maffei); Peralta, Aucelli, Giannotti (35’st Vitturini); Anastasia (35’st Disanto), Di Carmine (11’st Petrovic), Accornero. A disposizione: Santer, Tommasi, Trainotti, Barison, Cappelli, Puzic, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

LUMEZZANE (3-5-2): Filigheddu; Pogliano, Dalmazzi, Pittino; Ferro, Tenkorang, Taugourdeau (D’Agostino), Moscati, Pagliari; Corti (22’st Monachello), Iori (22’st Pannitteri). A disposizione: Ottolini, Toniolo, Malotti, Piga, Scanzi, Tremolada, Arici, Baldini. Allenatore: Arnaldo Franzini

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino

ASSISTENTI: Nidaa Hader di Ravenna e Giuseppe Minutoli di Messina

QUARTO UFFICIALE: Gianluca Guitaldi di Rimini

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 5°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 29’pt Ferro, 44’pt Taugourdeau, 47’st Dalmazzi. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 750 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Terminiamo questa partita con un pareggio prezioso, soprattutto alla luce di come si era messa la gara. Nel primo tempo abbiamo, forse, giocato un po’ al di sotto delle nostre possibilità: in fase di possesso eravamo un po’ leggeri e abbiamo subito due reti casuali. Nel secondo tempo, invece, i ragazzi hanno reagito molto bene e sono riusciti a giocare per quasi tutti i 45 minuti nella metà campo degli avversari. Per fortuna, o meglio meritatamente, negli ultimi minuti è arrivata la rete del definitivo pareggio. Dispiace non essere riusciti a vincere la gara anche perché poi, nel recupero, Petrovic ha avuto anche la palla della vittoria. Dobbiamo essere soddisfatti di quanto la squadra sta facendo in campo. Dispiace che oggi qualcuno abbia criticato questo gruppo. Io che sto con loro tutti i giorni sono conscio di quanto amore e quanta passione ci mettano sempre negli allenamenti e nelle partite. Dobbiamo ripartire, già da venerdì prossimo, dalla reazione messa in campo nella ripresa»

TOMI PETROVIC

«Sono contento per il gol realizzato questo pomeriggio, anche perché si tratta del secondo consecutivo al Briamasco. Nonostante ciò, però, oggi avremmo voluto vincere e quindi siamo dispiaciuti di non esserci riusciti. Nel finale ho avuto la palla della vittoria ma purtroppo non ci sono arrivato. Se non siamo riusciti ad ottenere i tre punti vuol dire che qualcosa ci è mancato. Dobbiamo lavorarci per migliorare sin dalla prossima partita contro la Pergolettese. Ci aspetta un’altra gara complicata che si disputerà nuovamente al Briamasco. Dobbiamo farci trovare pronti e concentrati».

