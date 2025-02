“SÌ TRENTO” * PORTALE CHANGE.ORG / PETIZIONE ON-LINE FUNIVIA CITTÀ-BONDONE: “LA NOSTRA RIFLESSIONE, I CITTADINI SI ESPRIMANO RIGUARDO LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO (MOBILITÀ – SOSTENIBILITÀ)”

14.17 - domenica 16 febbraio 2025

Per rafforzare il dibattito sul grande impianto per Trento, trasmettiamo un comunicato con preghiera di pubblicazione.

La riflessione proposta fa da cornice ad una petizione che abbiamo lanciato ieri sul portale Change.org chiedendo ai cittadini di Trento di esprimere il supporto alla realizzazione del nuovo impianto funiviario.

La Trento del Futuro – Una Visione di Mobilità, Sostenibilità e Rinascita.

Trento, una città che ha da sempre vissuto in simbiosi con la sua montagna, si trova oggi di fronte a una sfida cruciale: come rinnovare e valorizzare la sua relazione con il Bondone, un simbolo di bellezza naturale che, sebbene vicino, non è mai diventato pienamente parte integrante del cuore cittadino.

La montagna, che da anni è stata interpretata principalmente come una destinazione per il turismo invernale, ha visto nascere e fallire numerosi esperimenti. La sua identità sembra essere sfuggente, eppure la sua potenzialità è enorme.

È arrivato forse il momento di voltare pagina? Sì, e possiamo farlo. Il futuro di Trento si scrive nei prossimi dieci anni, e le opportunità che ci si prospettano sono straordinarie. Con l’apertura del corridoio del Brennero, la nostra città si trova al centro di una nuova era, in cui il suo ruolo come tappa fondamentale su uno degli assi di comunicazione europei sarà rimesso in discussione, ma anche potenziato.

In parallelo, l’avvio del bypass ferroviario, opera fondamentale per alleggerire il traffico merci destinato a crescere con l’apertura del tunnel del Brennero, offre la possibilità di riscoprire e riqualificare vaste aree urbane, restituendo alla città uno spazio vitale e nuovo.

A questo punto, possiamo ricordare la visione di Busquets, urbanista che nei primi anni 2000 ha lanciato la suggestione di una città che pensa in grande, e abbracciare oggi il sogno di una Trento che guarda al futuro: una città europea, aperta, dinamica e vivibile. Un luogo dove est e ovest, basso e alto della città si connettono in un’unica, fluida armonia, e dove tutti i mezzi di trasporto, dalla ferrovia all’autocorriera, dalla funivia al parcheggio, diventano un sistema intermodale integrato che funziona senza soluzione di continuità.

In questo contesto, l’impianto a fune verso il Bondone non è solo una soluzione di trasporto innovativa, non è solo uno strumento di ri-connessione del centro città con le sue circoscrizioni alte, ma anche una componente fondamentale di un progetto più ampio di sviluppo sostenibile. La sua realizzazione contribuirà a ridurre l’impatto ambientale del trasporto tradizionale, favorendo un’alta capacità di mobilità con un bassissimo consumo energetico.

Inoltre, grazie alla sua elevata efficienza e alla possibilità di essere integrato con altri mezzi di trasporto ecologici, come il sistema ferroviario e quello tramviario, l’impianto a fune rappresenta un punto di riferimento per una città che vuole abbracciare la sostenibilità in modo concreto.

La grande sfida che ci attende è quella di trasformare il Bondone da un elemento marginale a un motore di sviluppo, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno, offrendo a Trento una nuova identità, più moderna e aperta al mondo. Oggi, con le giuste scelte, possiamo finalmente realizzare una Trento che fa della montagna e della mobilità integrata le sue colonne portanti, creando un sistema che non solo migliora la qualità della vita dei cittadini, ma diventa un esempio di città sostenibile.

Siamo davanti a un’opportunità unica: un futuro che non è solo sulla carta, ma che possiamo iniziare a costruire oggi, con decisione e visione. Trento ha l’occasione di reinventarsi, diventando una città davvero integrata con la sua montagna, proiettata verso l’Europa e impegnata nella sostenibilità. Un futuro che non vediamo l’ora di costruire insieme.

Noi di Sì Trento diciamo un Sì forte e deciso al grande impianto e al grande progetto di mobilità sostenibile e lo facciamo anche lanciando una petizione. Chiamiamo tutti i cittadini ad un gesto di amore per la nostra città sottoscrivendo la petizione.

https://chng.it/pfqgvGbrYf

*

Sì Trento

Roberto Sani / Paola Taufer – Massimiliano Mazzarella