A.C. TRENTO 1921 * STRISCIONE TIFOSI CONTRO POLIZIA: PRESIDENTE GIACCA, «CONDANNO QUANTO ACCADUTO, GESTO CHE NON RAPPRESENTA I VALORI DELLA NOSTRA COMUNITÀ»

22.01 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nota Ufficiale del Presidente Mauro Giacca

A nome dell’intera società A.C. Trento 1921 mi dissocio e condanno con fermezza quanto accaduto, un gesto che non rappresenta in alcun modo i valori del nostro Club, della nostra comunità e per il quale proviamo profondo dispiacere.

Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità e senso del dovere. Lo sport deve essere luogo di gioia, passione e condivisione, mai di offesa o di divisione. Come Società, lavoreremo sempre affinché il tifo resti espressione di sostegno e civiltà, nel pieno rispetto di tutti.

Mauro Giacca

Presidente A.C. Trento 1921 S.p.A.