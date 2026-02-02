A.C. TRENTO 1921 * STRISCIONE TIFOSI CONTRO POLIZIA: PRESIDENTE GIACCA, «CONDANNO QUANTO ACCADUTO, GESTO CHE NON RAPPRESENTA I VALORI DELLA NOSTRA COMUNITÀ»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Nota Ufficiale del Presidente Mauro Giacca
A nome dell’intera società A.C. Trento 1921 mi dissocio e condanno con fermezza quanto accaduto, un gesto che non rappresenta in alcun modo i valori del nostro Club, della nostra comunità e per il quale proviamo profondo dispiacere.
Ringraziamo le Forze dell’Ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità e senso del dovere. Lo sport deve essere luogo di gioia, passione e condivisione, mai di offesa o di divisione. Come Società, lavoreremo sempre affinché il tifo resti espressione di sostegno e civiltà, nel pieno rispetto di tutti.
Mauro Giacca
Presidente A.C. Trento 1921 S.p.A.
QUESTURA DI TRENTO * «TIFOSI DI CALCIO APPENDONO STRISCIONE PROVOCATORIO CONTRO LA POLIZIA, LE AUTORITÀ AVVIANO INDAGINI PER IDENTIFICARE I RESPONSABILI»