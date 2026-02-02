“RETE AL FEMMINILE TRENTO“ * “PERSONAL BRANDING E SOCIAL MEDIA”: «UNA SERATA DEDICATA ALLA COMUNICAZIONE VISIVA E STRATEGIA DIGITALE, L’11/2»

20.17 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Rendiamo noto che Rete al Femminile Trento, sezione locale dell’ente del terzo settore che promuove il lavoro autonomo al femminile, organizza una serata speciale dedicata alla comunicazione visiva e alla strategia digitale.

L’appuntamento, dal titolo “Personal Branding e Social Media”, si terrà mercoledì 11 febbraio alle ore 20:00 presso la Sala Conferenze della Fondazione Caritro

Ospite e relatrice della serata sarà Ambra Coniglione, Visual & Brand Strategist, che guiderà le partecipanti (e i partecipanti, essendo l’evento aperto a tutti) in un percorso teorico e pratico. L’obiettivo è fornire gli strumenti per costruire un’estetica professionale che non sia solo “bella”, ma capace di parlare direttamente al cuore del proprio cliente ideale.

Il cuore dell’evento sarà il laboratorio pratico. Ogni partecipante è invitata a selezionare 10 immagini (fotografie, illustrazioni o pattern) che sintetizzino il proprio immaginario professionale: dai valori che guidano il lavoro quotidiano alle intuizioni stilistiche. Questi materiali dovranno essere inviati entro lunedì 9 febbraio all’indirizzo ambraconi@gmail.com, specificando la propria professione e il target di riferimento. Durante l’incontro, Ambra Coniglione selezionerà tre di questi “immaginari” per comporli dal vivo, offrendo una consulenza strategica in tempo reale.

Vogliamo dare strumenti concreti alle donne che fanno impresa e ai professionisti del territorio. Il Personal Branding oggi non è un optional, ma il modo più autentico per dare voce alla propria unicità.

Dettagli dell’evento:

Data e ora: Mercoledì 11 febbraio, ore 20:00

Mercoledì 11 febbraio, ore 20:00 Luogo: Sala Conferenze Fondazione Caritro, Trento

Sala Conferenze Fondazione Caritro, Trento Ingresso: Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/personal-branding-e-social-media-tickets-1981474840588?aff=oddtdtcreator

Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.com/e/personal-branding-e-social-media-tickets-1981474840588?aff=oddtdtcreator Termine invio materiali: Lunedì 9 febbraio

L’evento è organizzato da Rete al Femminile, l’associazione nazionale dedicata alle donne che lavorano in proprio (libere professioniste, creative, imprenditrici).

Nella speranza che vogliate condividere l’iniziativa sui vostri canali. Alleghiamo la locandina dell’evento e una foto di repertorio del gruppo.