A.C. TRENTO 1921 * SERIE C – COPPA ITALIA: «GLI AQUILOTTI SCONFITTI DAL CARPI 3-0, DOPO I RIGORI»

06.54 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Coppa Italia Serie C, il Trento cade 3-0 dopo i rigori contro il Carpi

Nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, il Trento esce sconfitto 3-0 ai calci di rigore contro il Carpi, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0. Il prossimo impegno per i gialloblù, valido per la prima giornata di campionato, sarà sabato 23 agosto alle ore 18 contro la Giana Erminio allo Stadio Città di Gorgonzola.

Nella prima uscita ufficiale della stagione, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, il Trento ieri ha pareggiato 0-0 contro il Carpi al termine dei tempi regolamentari, prima di cedere ai calci di rigore per 3-0. Il tecnico Tabbiani conferma il consueto 4-3-3 con Barlocco in porta; in difesa Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei; a centrocampo Aucelli a destra, Fossati playmaker e Benedetti sulla fascia sinistra; in attacco Dalmonte e Cruz ai lati con Pellegrini al centro.

Il primo squillo è del Trento che dopo quattro minuti impegna l’estremo difensore di casa con la conclusione di Cruz. Qualche istante più tardi, il Carpi risponde con Stanzani, che non trova però lo specchio, seguito da un tiro dalla distanza di Amayah, anch’esso fuori. Al 24’ il Trento torna pericoloso grazie a un bel calcio d’angolo che libera Benedetti al tiro.

Alla mezz’ora è invece Triacca a tentare la conclusione dal limite, ma il pallone termina alto sopra la traversa. Verso la fine della prima frazione, la partita subisce un’interruzione di circa dieci minuti a causa dello spegnimento dei fari dell’impianto. Ad inizio ripresa, il Carpi si rende pericoloso prima con Figoli e poi con Amayah, ma il punteggio rimane invariato.

Al 65’ Pellegrini calcia per il Trento, trovando una parata miracolosa di Sorzi. Sull’azione successiva, Gerbi si invola verso la porta dopo aver superato Corradi, ma viene atterrato in extremis da Barlocco: per il portiere gialloblù arriva il cartellino rosso. Nonostante l’inferiorità numerica, gli aquilotti mantengono un atteggiamento aggressivo e si rendono pericolosi prima con Dalmonte e poi con Maffei, senza però trovare lo specchio della porta.

Dopo sei minuti di recupero, il risultato permane sullo 0-0, con la sfida che viene decisa ai calci di rigore. Dagli undici metri, il Carpi si dimostra più preciso e conquista la vittoria per 3-0, al termine di una gara intensa e combattuta. A decretare il successo dei padroni di casa, al termine della sequenza dagli undici metri, è la rete di Figoli. La prossima settimana il Trento darà il via al proprio campionato di Serie C Sky Wifi: si giocherà sabato 23 agosto alle ore 18 contro la Giana Erminio allo stadio Città di Gorgonzola.

TABELLINO

A.C. CARPI – A.C. TRENTO 1921 0-0 (3-0 dopo i calci di rigore)

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Zagnoni (20’st Panelli); Stanzani (41’st Sall), Rosetti, Figoli, Cecotti (41’st Rigo); Forapani (15’pt Amayah 20’st Arcopinto), Casarini; Gerbi. A disposizione: Scacchetti, Furghieri, Pitti, Verza, Visani, Tcheuna, Cortesi, Forte. Allenatore: Stefano Cassani

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Corradi, Cappelletti, Maffei; Aucelli, Fossati (24’st Tommasi), Benedetti (15’st Mehic); Dalmonte (30’st Trainotti), Pellegrini (30’st Ebone), Cruz (15’st Capone). A disposizione: Calzà, Miranda, Fontana, Chinetti. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Francesco Aloise di Voghera

ASSISTENTI: Giovanni Pandolfo di Castelfranco e Thomas Storgato di Castelfranco Veneto

NOTE: serata serena. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 32’pt Zagnoni, 40’pt Fossati, 47’st Aucelli. Espulso: 22’st Barlocco. Sequenza calci di rigore: Gerbi (Carpi) gol; Capone (Trento) no gol; Arcopinto (Carpi) no gol; Ebone (Trento) no gol; Panelli (Carpi) gol; Cappelletti (Trento) no gol; Figoli (Carpi) gol. Recupero: 4’+6’. Totale spettatori: 550 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«È stata una partita equilibrata, con ritmo alto. Non siamo stati completamente fluidi perché il campo rallentava le giocate sia nostre sia loro, ma entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni per segnare durante i 90 minuti. Alla fine i rigori hanno deciso chi passava il turno: ieri, in allenamento, avevamo realizzato tutti i tiri, oggi non ci siamo riusciti. Ci tenevamo a vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto diverse occasioni nel finale e anche nel primo tempo, così come le ha avute il Carpi. C’è un po’ di rammarico per non essere riusciti a sfruttarle. Ora dobbiamo concentrarci sul primo impegno di campionato in programma sabato contro la Giana Erminio».

https://youtu.be/ZDuNwWrGZK4

MATTIA MAFFEI

«Ovviamente dispiace per questa sconfitta anche se, in realtà, complessivamente la prestazione del Trento secondo me è stata abbastanza positiva. Anche in inferiorità numerica siamo riusciti a giocare alla pari. Abbiamo avuto diverse occasioni e cercato di mettere in campo le idee che il mister ci insegna quotidianamente. Purtroppo non è arrivata la vittoria come speravamo. Personalmente ho avuto anche un’ottima occasione per segnare, ma non ci sono riuscito. Dobbiamo continuare a lavorare in vista della prima partita di campionato contro la Giana Erminio».

https://youtu.be/a5Cj2mIKm1A

LINK FOTO (Credits Michael Giacca)

https://drive.google.com/drive/folders/1ABdmo8E8RmQw1lSTM2-wYkcvkA1IwwwY?usp=share_link