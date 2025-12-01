Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LETTERE AL DIRETTORE

ALDO COLLIZZOLLI * CONGRESSO FDI: «DATI MINGHERLINI PER LA PIÙ BELLA DEL REAME, GEROSA CHE ASPIRA A FARE LA GOVERNATRICE È STATA ELETTA DALLO 0,7 DEI TRENTINI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.38 - lunedì 1 dicembre 2025

Gentile direttore,

dati mingherlini per la più bella del reame. Non proprio un’adunata oceanica quella che ha partecipato al congresso (Fdl) dei fratelli e sorelle più famosi del Trentino. Su 831 iscritti, nonostante il barnum mediatico riservato e imbastito sull’evento, si sono presentati ed espressi in 466 (7 hanno anche sbagliato a votare), c’era chi paventava l’arrivo delle truppe cammellate, ma forse si sono attardate in qualche oasi. La “Presidenta”, ha ottenuto ben 314 voti, il 40% scarso degli aventi diritto.

Gli elettori trentini aventi diritto al voto alle ultime provinciali sono circa 440 mila. Vale a dire che la signora Gerosa che (sembra) aspiri a fare la governatrice del Trentino è stata eletta dallo 0,7 dei Trentini. Non che gli altri gruppi politici siano messi meglio, ma se questo sarà il probabile futuro, per dirla con la sora Lella: annamo bene!

*

Aldo Collizzolli
Borgo Lares (TN)

Categoria news:
LETTERE AL DIRETTORE

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.