ALDO COLLIZZOLLI * CONGRESSO FDI: «DATI MINGHERLINI PER LA PIÙ BELLA DEL REAME, GEROSA CHE ASPIRA A FARE LA GOVERNATRICE È STATA ELETTA DALLO 0,7 DEI TRENTINI»

17.38 - lunedì 1 dicembre 2025

Gentile direttore,

dati mingherlini per la più bella del reame. Non proprio un’adunata oceanica quella che ha partecipato al congresso (Fdl) dei fratelli e sorelle più famosi del Trentino. Su 831 iscritti, nonostante il barnum mediatico riservato e imbastito sull’evento, si sono presentati ed espressi in 466 (7 hanno anche sbagliato a votare), c’era chi paventava l’arrivo delle truppe cammellate, ma forse si sono attardate in qualche oasi. La “Presidenta”, ha ottenuto ben 314 voti, il 40% scarso degli aventi diritto.

Gli elettori trentini aventi diritto al voto alle ultime provinciali sono circa 440 mila. Vale a dire che la signora Gerosa che (sembra) aspiri a fare la governatrice del Trentino è stata eletta dallo 0,7 dei Trentini. Non che gli altri gruppi politici siano messi meglio, ma se questo sarà il probabile futuro, per dirla con la sora Lella: annamo bene!

*

Aldo Collizzolli

Borgo Lares (TN)