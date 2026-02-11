YOUTREND PER SKY TG24 * SONDAGGIO 9/2: «FUTURO NAZIONALE STIMATA AL 3,9%, SOTTRAE CONSENSI SOPRATTUTTO ALLA LEGA (6,2%)»

15.57 - mercoledì 11 febbraio 2026

Sondaggio Youtrend per: Futuro Nazionale è al 3,9%, sottraendo consensi soprattutto alla Lega (6,2%), che viene sorpassata da Alleanza Verdi Sinistra (7,0%). Fratelli d’Italia continua a restare in testa nelle intenzioni di voto (28,9%), davanti a Partito Democratico (21,2%), Movimento 5 Stelle (11,8%) e Forza Italia (9,5%).

Su Vannacci, il 58% degli intervistati ha poca o nessuna fiducia in lui – e il dato sale all’83% tra gli elettori del campo largo – mentre il 38% pensa che il suo partito dovrebbe collocarsi all’interno della maggioranza che sostiene il Governo Meloni – e il dato cresce al 59% tra gli elettori delle forze di centrodestra.