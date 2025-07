VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * «ACCOLGO CON FAVORE L’ACCORDO SUL NOSTRO 18ESIMO PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA.»

09.45 - venerdì 18 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Accolgo con favore l’accordo sul nostro 18° pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Stiamo colpendo il cuore della macchina da guerra russa.

Colpendo i suoi settori bancario, energetico e militare-industriale e includendo un nuovo tetto massimo dinamico al prezzo del petrolio.

La pressione è alta.

Rimarrà tale finché Putin non porrà fine a questa guerra.

Grazie

@eu2025dk

per questo primo successo.

I welcome the agreement on our 18th sanctions package against Russia. We are striking at the heart of Russia’s war machine. Targeting its banking, energy and military-industrial sectors and including a new dynamic oil price cap. The pressure is on. It will stay on until Putin ends this war. Thank you

for this first success.