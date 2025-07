TASS * «IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI TRUMP ANNUNCIA CHE COCA-COLA USERÀ ZUCCHERO DI CANNA VERO, SOSTITUENDO LO SCIROPPO DI MAIS NELLE BEVANDE»

16.41 - giovedì 17 luglio 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Coca-Cola ha accettato di utilizzare zucchero di canna vero al posto dello sciroppo di mais nelle sue bevande. “Vedrete. È semplicemente migliore,” ha detto Trump.

US President Donald Trump said Coca-Cola agreed to use real cane sugar instead of corn syrup in its drinks. “You’ll see. It’s just better,” Trump said.