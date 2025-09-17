UNTERBERGER E SCHULLIAN (SVP) * SINNER: «QUELLO DI FEDEZ È UN ACCOSTAMENTO DI RARA STUPIDITÀ, OFFENSIVO PER L’INTERA MINORANZA DI LINGUA TEDESCA IN ITALIA»

11.24 - mercoledì 17 settembre 2025

SINNER, UNTERBERGER e SCHULLIAN (SVP): FEDEZ VOLGARE, OFFESA A MINORANZA TEDESCA

“Quello di Fedez è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Pur di avere un po’ di visibilità in vista dei prossimi concerti, si riesumano volgarità da retrobotteghe delle peggiori taverne: mica può esistere un cittadino italiano, figuriamoci un campione, di lingua e cultura tedesca. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema.” Così, in una nota, i parlamentari della SVP Julia Unterberger e Manfred Schullian a proposito delle affermazioni di Fedez, secondo cui Sinner parlerebbe con l’accento della lingua di Hitler.

SINNER, UNTERBERGER UND SCHULLIAN (SVP): FEDEZ BELEIDIGT DEUTSCHSPRACHIGE MINDERHEIT

„Die Aussage von Fedez ist Ausdruck seltener Dummheit und eine Beleidigung für die gesamte deutschsprachige Minderheit in Italien. Um Aufmerksamkeit für seine bevorstehenden Konzerte zu bekommen, belebt er Beschimpfungen aus den Hinterzimmern der schlimmsten Kneipen wieder. Es darf offenbar keinen italienischen Staatsbürger – geschweige denn einen Spitzenathleten – geben, der der deutschen Sprache und Kultur angehört. Es zeigt sich wiedereinmal, dass für einfache Gemüter Vielfalt immer ein Problem ist.“ So äußerten sich die SVP-Parlamentarier Julia Unterberger und Manfred Schullian in einer Stellungnahme zu den Aussagen von Fedez, wonach Sinner mit dem Akzent der „Sprache Hitlers“ spreche.