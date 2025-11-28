Popular tags:
News immediate,
non mediate!
CAMERA DEI DEPUTATI: «MONTECITORIO APERTO PER LA NOTTE DEI MUSEI, CONCERTI E TRADIZIONI SARDE DALLE 20 ALLE 00.30»

16.20 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sabato 29 novembre, in concomitanza con la Notte dei Musei, si svolge “Montecitorio a porte aperte”.

Alle 20, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale dell’Esercito italiano diretta dal Maestro, Maggiore Filippo Cangiamila.

Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con l’Inno europeo.

Nel corso della visita a Palazzo, i partecipanti possono assistere all’esibizione di danze e musica della tradizione sarda dell’Associazione “Nuovo Gruppo Folk Lungoni”, di Santa Teresa di Gallura.

Ingressi dalle 20 alle 00.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

