CAMERA DEI DEPUTATI: «MONTECITORIO APERTO PER LA NOTTE DEI MUSEI, CONCERTI E TRADIZIONI SARDE DALLE 20 ALLE 00.30»

16.20 - venerdì 28 novembre 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Sabato 29 novembre, in concomitanza con la Notte dei Musei, si svolge “Montecitorio a porte aperte”.
Alle 20, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale dell’Esercito italiano diretta dal Maestro, Maggiore Filippo Cangiamila.
Il concerto si apre con l’Inno nazionale e termina con l’Inno europeo.
Nel corso della visita a Palazzo, i partecipanti possono assistere all’esibizione di danze e musica della tradizione sarda dell’Associazione “Nuovo Gruppo Folk Lungoni”, di Santa Teresa di Gallura.
Ingressi dalle 20 alle 00.30.
Categoria news:OPINIONMIX