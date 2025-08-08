UNIPOL ASSICURAZIONI SPA * RISULTATI PRIMO SEMESTRE: «UTILE NETTO CONSOLIDATO REPORTED PARI A 622 MILIONI (+12,1%)» (REPORT PDF)

08.16 - venerdì 8 agosto 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., riunitosi ieri sotto la Presidenza di Carlo Cimbri, ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2025.

Il risultato del primo semestre 2025 del Gruppo Unipol, comprensivo del contributo delle partecipazioni in BPER e BPSO alla stessa data, ricalcolato sulla base delle informazioni finanziarie recentemente diffuse da tali società, si attesta a 743 milioni di euro2 (632 milioni di euro al 30 giugno 2024); l’utile netto consolidato reported è pari a 622 milioni di euro1 (+12,1%), considerando il contributo del consolidamento con il metodo del patrimonio netto di BPER e BPSO limitatamente al primo trimestre 2025 (555 milioni di euro al 30 giugno 2024).

Il risultato netto del Gruppo Assicurativo ammonta a 740 milioni di euro3 e si confronta con il primo semestre 2024 pari a 568 milioni (+30,2%).

Nei primi sei mesi del 2025 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, è significativo lo sviluppo del comparto Salute (+12,0%8 ), con ottime performance sia del canale corporate sia di quelli retail (Rete Agenziale e Reti Bancarie). Positivi i risultati del comparto Auto che, con premi pari a 2.290 milioni di euro, registra una crescita del 4,0%, mentre il comparto Non Auto raggiunge premi pari a 2.498 milioni di euro e una crescita del 5,0% sul primo semestre del 2024.

Il combined ratio5 del Gruppo, comprensivo del saldo della riassicurazione, si attesta al 92,7%, rispetto al 93,1% del primo semestre 2024, con un miglioramento del loss ratio per effetto delle azioni implementate. Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 520 milioni di euro, rispetto ai 475 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell’esercizio 20249 , riflettendo un miglior contributo del risultato dei servizi assicurativi.

