MEDIOBANCA * ASSEMBLEA PARTECIPANTI: «APPROVATO L’INGRESSO D AFL SRL (CONTROLLATA DA FEDERICO FALCK) E ALBERTO ASPESI (TRAMITE LA CONTROLLATA BOCCA DI ROSA)»

18.41 - mercoledì 19 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’Assemblea dei Partecipanti, riunitasi oggi 19 febbraio sotto la presidenza di Angelo Casò, ha approvato l’ingresso nell’Accordo di: AFL Srl, controllata dall’ing. Federico Falck, titolare di n.1,1 milioni di azioni Mediobanca (0,13% del capitale sociale). Sig. Alberto Aspesi (direttamente e tramite la controllata Bocca di Rosa Srl), con n. 2,7 milioni di azioni Mediobanca (0,33% del capitale sociale).

Ha, altresì, preso atto delle vendite di n. 1.725.000 azioni Mediobanca (0,21%) da parte di Aurelia (Gruppo Gavio).

A valle di tali operazioni la percentuale rappresentata dall’Accordo aumenta dall’11,62% all’11,87 % del capitale.

L’Assemblea ha inoltre:

confermato Presidente dell’Accordo dott. Angelo Casò e i componenti del Comitato dott. Massimo Doris e dott. Alberto Pecci,

esaminato i risultati semestrali al 31 dicembre 2024 del Gruppo Mediobanca, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 10 febbraio scorso, che confermano la validità del modello di business specializzato, incentrato sul Wealth Management ed il Private Investment Bank, in grado di offrire importanti e distintive opportunità di crescita nell’ambito del Piano “One brand – One Culture”, preso atto, condividendole, delle valutazioni preliminari del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in ordine all’inadeguatezza dell’offerta pubblica di scambio promossa da MPS.