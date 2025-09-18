UIL SCUOLA TRENTINO* ISTRUZIONE: “ ISPETTORI SCOLASTICI, PRIMA INDICATI ED ORA SCELTI“

19.59 - giovedì 18 settembre 2025

Ispettori Scolastici. Prima Indicati, ora Scelti.

Con un certo stupore abbiamo letto la delibera provinciale che ha nominato la commissione esaminatrice per il concorso degli ispettori scolastici. Una commissione che, di fatto, si regge su Dirigente generale del Dipartimento e Sovrintendente scolastico del Dipartimento: il perfetto contrario di quanto ci saremmo aspettati.

È solo il caso di ricordare come la UIL Scuola da anni, contestando l’attribuzione di incarichi ispettivi da parte della Giunta Provinciale, chiedeva che anche nella nostra Provincia si creassero Ispettori scolastici propriamente detti, reclutati in maniera trasparente.

Finalmente nell’agosto del 2020 è stato introdotto in legge l’Ispettore Scolastico ivi compresa la necessità di un reclutamento di tipo concorsuale. Noi abbiamo plaudito Giunta e Consiglio provinciale per l’iniziativa di legge, pur segnalando fin da subito una certa confusione normativa tra due diverse figure: l’ispettore scolastico ed il dirigente tecnico. In ogni caso la speranza da noi coltivata stava e sta nella introduzione di un “corpo ispettivo” competente e autonomo, anche in considerazione delle delicatissime funzioni che dovrà svolgere: si pensi alla funzione ispettiva e di vigilanza oppure all’attività di collaborazione e consulenza tecnico / pedagogica da offrire alle Scuole.

Rimaniamo oggi basiti quando abbiamo letto dei Commissari scelti dalla Giunta. Perché?

Dal 2020 ad oggi:

– la declinazione della figura (dal mansionario all’incardinamento all’interno del Dipartimento), la cosiddetta “messa a terra” della norma di legge è stata opera della Dirigenza Generale del Dipartimento;

– la regolazione contrattuale dell’ispettore scolastico sul tavolo APRaN è stata predisposta dalla Dirigenza Generale. Per nulla accolti i rilievi della UIL Scuola sulla confusione tra le figure di ispettori e dirigenti tecnici, nonché sulla loro effettiva autonomia, dovendo gerarchicamente operare all’interno del Dipartimento. Giova ricordare come la norma di legge non lo prevedesse, proprio a tutela dell’autonomia scolastica;

– il bando di concorso per il reclutamento è stato costruito dalla Dirigenza Generale. Al Sindacato la sola possibilità di un incontro di informazione preventiva;

– ora ci troviamo a leggere che perno della Commissione esaminatrice dei partecipanti al concorso per ispettori è … la Dirigente Generale (e il Sovrintendente scolastico)

In buona sostanza. La Dirigenza generale del Dipartimento ha fatto tutto: stilato il mansionario, trattato per la parte contrattuale, costruito il bando di concorso e definito i requisiti e il loro peso (punteggi per ogni titolo). Ora è anche nella Commissione esaminatrice.

Ci sia permesso di dire come quest’ultimo incarico attribuito sia quantomeno discutibile.

Tralasciamo il fatto che la Giunta provinciale ha colto occasione per accantonare 50.000 euro per le spese che la Commissione dovrà sostenere. In questo caso non è azzardato prefigurare un palese conflitto di interesse.

Chiudiamo con una battuta. La dottoressa Mussino è una e trina? Dirigente Generale, componente dell’APRaN, Commissaria esaminatrice.

Se prima gli ispettori erano … “indicati dalla Giunta Provinciale”, ora saranno scelti dalla Dirigenza generale.