PAT * «APPROVATO L’AVVISO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 2025-2026 RIVOLTO AI MEDICI DELLE RSA, FOCUS SU INNOVAZIONE E COMPETENZE GERIATRICHE»

13.01 - venerdì 1 agosto 2025

La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina, ha approvato il nuovo avviso per l’iscrizione al corso di formazione per i medici che intendono lavorare nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) della Provincia, aggiornando contestualmente il programma formativo.

Il corso è rivolto a un massimo di 30 laureati in medicina e chirurgia, di cui 25 posti riservati a residenti o a medici già attivi in Trentino.

“Dal primo gennaio la formazione per i medici delle RSA è stata affidata all’Azienda provinciale per i servizi sanitari – commenta l’assessore Tonina –. Abbiamo quindi ritenuto necessario attualizzare i contenuti formativi, con un’attenzione specifica all’innovazione tecnologica in ambito residenziale. E’ fondamentale garantire una preparazione adeguata a chi lavora con la popolazione anziana, che presenta bisogni sanitari e assistenziali complessi. Servono medici competenti, capaci di unire visione clinica, capacità relazionale e conoscenza dei percorsi di cura in contesti ad alta fragilità.”

L’iniziativa si inserisce in un più ampio impegno della Provincia per qualificare ulteriormente l’assistenza agli anziani e rispondere alla crescente domanda di cure personalizzate e continuative in ambito residenziale.

Il nuovo corso prenderà avvio a ottobre 2025, avrà una durata di 268 ore, di cui 168 ore d’aula e 100 ore di apprendimento sul campo nelle RSA convenzionate.

In caso di domande superiori ai posti disponibili, sarà stilata una graduatoria che terrà conto, tra l’altro, dell’attività medica svolta in via esclusiva nelle RSA, dell’esperienza in strutture geriatriche e dell’anzianità di laurea.

Nel biennio 2024-2025 la formazione ha coinvolto 21 partecipanti, 17 dei quali hanno concluso positivamente l’iter e superato l’esame finale.

Il facsimile di domanda per le iscrizioni all’edizione 2025-2026 sarà pubblicato a breve sul portale istituzionale della Provincia e su TrentinoSalute, la scadenza per la presentazione è il 9 settembre 2025.