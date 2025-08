TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI WINPOLL 29/7: «FDI 27,9% / PD 23,6% / M5S 11,0% / FI 9,1% / LEGA 8,7%»

19.19 - sabato 2 agosto 2025

LINK

Sondaggi elettorali Winpoll, Fratelli d’Italia sotto il 28%. Per il 52% degli italiani Sala non dovrebbe dimettersi.

Ci sono sondaggi elettorali, come quelli di Winpoll, che si distinguono nettamente dalla media, in questo caso a fare la differenza è la stima del dato di Fratelli d’Italia, che è data solo al 27,9%. Tuttavia si deve considerare che si tratta di una tendenza strutturale per questo istituto, per questo la cosa migliore è effettuare un confronto con i suoi stessi sondaggi precedenti, da cui emerge in realtà una crescita di tre decimali per il partito della Presidente del Consiglio rispetto a luglio.

Nella maggioranza, poi, Forza Italia e Lega sono rispettivamente al 9,1% e all’8,7%, con il partito di Tajani che guadagna tre decimale e quello di Salvini che li perde.

All’opposizione il Pd è più forte che per gli altri istituti, al 23,6%, ma in discesa dello 0,3%, mentre il Movimento 5 Stelle non vede lo stesso successo che altri gli attribuiscono: è all’11%, in diminuzione anch’esso di tre decimali. Non meglio va all’Alleanza Verdi Sinistra, al 6,3%, in calo dello 0,3%, né ad Azione, che subisce addirittura un crollo dal 3,5% al 2,6%, mentre Italia Viva sale dal 2,7% al 2,8% e +Europa dall’1% all’1,3%.

C’è poi un calo dello 0,2% per Pace Terra Dignità, all’1,5% e un forte aumento delle formazioni minori, che passano dal 3,9% al 5,2%.

Sondaggi elettorali Winpoll, c’è molta incertezza sulle indagini di Milano

Questi sondaggi elettorali si concentrano anche sui temi di maggiore attualità, come l’indagine sulla presunta corruzione nell’edilizia a Milano. C’è molta incertezza sul tema, se il 14% afferma di non conoscerla, ben il 34% ammette di non avere un’idea sulle responsabilità dell’amministrazione comunale. A dire che queste ci sono e sono pesanti è il 37%, mentre per il 15% non è accaduto nulla di grave.

Ad essere dalla parte dell’accusa sono soprattutto coloro che hanno tra 45 e 65 anni, del Nord, e che votano Lega. Tra questi ultimi arrivano al 62%, mentre i colpevolisti sono di più tra quanti votano Verdi e Sinistra che tra i forzisti.

E cosa pensano gli italiani del sindaco Sala? A volere le sue dimissioni è una minoranza, il 48%, che però diventa maggioranza tra chi ha 30-34 anni, 52% e tra 45 e 65, 55%. Sono più dure con lui le donne, il 51% delle quali pensa che dovrebbe dare le dimissioni, e chi abita al Centro, con il 52% e naturalmente chi vota centrodestra, tra i leghisti a volerlo dimissionario è il 77%, ma arriva al 56% anche tra i pentastellati.