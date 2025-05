TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * PESKOV, «MOSCA NON HA ANCORA RICEVUTO ALCUNA INIZIATIVA DA KIEV, IN MERITO ALLA ZONA DEMILITARIZZATA LUNGO LA LINEA DI IMPEGNO»

09.33 - mercoledì 7 maggio 2025

Mosca non ha ancora ricevuto alcuna iniziativa da Kiev in merito alla creazione di una zona demilitarizzata lungo la linea di impegno, ha detto all’agenzia di stampa TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando una dichiarazione dell’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg.

In precedenza, il funzionario statunitense aveva affermato che Kiev era pronta a un cessate il fuoco di 30 giorni e disposta a congelare le ostilità lungo la linea di contatto, a condizione che venisse istituita una zona demilitarizzata di 30 chilometri.

“Non abbiamo sentito una sola dichiarazione in tal senso da Kiev”, ha osservato Peskov quando gli è stato chiesto se la Russia fosse disposta a prendere in considerazione una simile proposta da parte ucraina.

/

Moscow has not yet received any initiatives from Kiev regarding the creation of a demilitarized zone along the line of engagement, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov told TASS, commenting on a statement by US Presidential Special Envoy Keith Kellogg.

The US official earlier said that Kiev was ready for a 30-day ceasefire and willing to freeze hostilities along the contact line, provided a 30-kilometer demilitarized zone was established.

“We have not heard a single statement to this effect from Kiev,” Peskov noted when asked whether Russia was prepared to consider such a proposal from the Ukrainian side.