TASS * CASA BIANCA: «L’INCONTRO AD ANCHORAGE TRA PUTIN E TRUMP INIZIERÀ VENERDÌ ALLE 22.00, PRIMO FACCIA A FACCIA TRA I DUE CAPI DI STATO DAL 2021»

WASHINGTON, 15 agosto. /TASS/. Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader americano Donald Trump ad Anchorage (Alaska) inizierà venerdì alle 11:00 ora locale (22:00 ora di Mosca), come riportato dal programma del leader americano, diffuso dalla Casa Bianca.

I presidenti terranno i primi colloqui faccia a faccia tra i due capi di Stato da giugno 2021, quando Putin incontrò a Ginevra Joe Biden, allora capo dell’amministrazione di Washington. Putin sarà il primo leader russo a visitare l’Alaska.

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha dichiarato giovedì che l’incontro inizierà con un colloquio individuale, a cui, oltre ai leader, prenderanno parte solo interpreti. Successivamente, i leader saranno raggiunti dai membri delle delegazioni, cinque persone per parte.

WASHINGTON, August 15. /TASS/. A meeting between Russian President Vladimir Putin and American leader Donald Trump in Anchorage (Alaska) will begin on Friday at 11 a.m. local time (10 p.m Moscow time) as follows from the schedule of the American leader, distributed by the White House.

According to the document, at 5:45 p.m. local time (04:45 a.m. Saturday Moscow time) Trump will leave Anchorage and fly to Washington.

The presidents will hold the first face-to-face talks between the two heads of state since June 2021, when Putin met in Geneva with Joe Biden, then head of the Washington administration. Putin will become the first Russian leader to visit Alaska.

Russian Presidential Aide Yury Ushakov said on Thursday that the meeting would begin with a one-on-one conversation, in which, besides the leaders, only interpreters would participate. Then the leaders will be joined by members of the delegations – five people from each side.