SOTTOSEGRETARIO FRACCARO * OSPEDALE ARCO: « IL GOVERNO LAVORA PER LA RIAPERTURA E PER GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DEI SERVIZI TERRITORIALI »

“Ho fatto una promessa al Trentino-Alto Adige, quella di impegnarmi per garantire un livello adeguato di servizi sanitari. Dopo Cavalese il Governo lavora ufficialmente per la riapertura del punto nascite di Arco”. Lo annuncia il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dopo la visita con il viceministro Sileri all’ospedale di Arco.

“Il Governo – aggiunge – dimostra concretamente la volontà di garantire per la salvaguardia dei servizi territoriali. Da anni ormai le popolazioni di valle sono prive di un presidio per le prestazioni mediche specialistiche di ginecologia, anestesia e pediatria. Ora finalmente, grazie all’impegno che sin dall’inizio abbiamo profuso come M5S, comincia il percorso per ripristinare l’adeguata tutela sanitaria dei cittadini in Trentino-Alto Adige”.