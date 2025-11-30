23.37 - domenica 30 novembre 2025

Mentre il tempo stringe per i progetti del Pnrr dedicati alla medicina territoriale, molte Regioni non hanno ancora completato Case e Ospedali di Comunità. E dove gli edifici sono pronti, spesso mancano servizi e personale. Le inefficienze locali e le resistenze di gruppi di interesse rischiano di far fallire la rivoluzione della sanità di prossimità. Un viaggio poi nel mondo della cybersecurity rivela una falla colossale: l’esperto Andrea Mavilla è riuscito, senza forzature, ad accedere a piattaforme negli Usa, in Russia e in Israele contenenti numeri di telefono, email e utenze di capi di Stato, ministri, banche, media e perfino del Vaticano.

Nonostante la segnalazione all’Agenzia per la cybersicurezza e al Garante, i dati risultano ancora esposti mentre indaga la Polizia Postale. Dopo lo scoop sulla carne scaduta rimessa in commercio, Report mostra nuove immagini dal macello Bervini che confermerebbero il riciclo sistematico di prodotti avariati destinati anche a ristoranti e grande distribuzione. Infine, le telecamere tornano a Fiumicino per indagare su come il Comune affidi appalti e lavori pubblici sul litorale laziale.

LAB REPORT: IL CIRCOLO DEGLI ILLUMINATI

Di Rosamaria Aquino – Collaborazione Norma Ferrara

Report è tornato a Fiumicino per capire come vengono affidati gli appalti dal Comune del litorale laziale.

CHI PROTEGGE LA NOSTRA PRIVACY?

di Chiara De Luca – Collaborazione Eleonora Numico

Andrea Mavilla, esperto di cybersecurity e della tutela dei dati personali, è entrato su alcune piattaforme come LUSHA, CONTACT KASPER APOLLOIO, UPLEAD e altre situate negli Usa in Russia e Israele. Senza forzarle è atterrato su banche dati che contenevano numeri di cellulare, utenze casalinghe, mail di capi di stato da Mattarella alla Premier, di tutti i ministeri, anche i più sensibili Difesa Esteri Interni, Interno dove ci sono i recapiti di Crosetto Tajani Piantedosi, fino ai data base delle utenze della stessa Agenzia per la cyber security, del Dis, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, questori, prefetti. I magistrati di tutta Italia.

Poi ci sono i contatti delle nostre aziende più strategiche: Eni, Leonardo, Enel, Fincantieri, Banche come CDP, Unicredit, Intesa San Paolo, Mps, Mediobanca, Generali, Mediolanum, e anche lo Ior. Le banche dati dei partiti, Confindustria e sindacati, quelle delle Tv: a partire da Mediaset e Sky. E i vari giornali più importanti da Repubblica, Corriere, Il Fatto, Il Giornale, La Verità, media italiani e stranieri, dal NYT alla CNN. C’è anche l’accesso a vescovi e cardinali e migliaia di contatti in Vaticano, fino a tutte le ambasciate nel mondo.

Mavilla aveva contattato la Cia il 27 marzo, che ha cancellato le utenze. Da noi invece aveva denunciato all’Agenzia per la cybersecurity e anche al Garante della Privacy, che ha aperto un’istruttoria ad aprile. Ma i dati sono ancora là, mentre la Polizia Postale sta ora indagando.

E, sempre in tema di Garante della Privacy, cosa potrebbe essere accaduto negli uffici dell’Autorità nella notte tra l’1 e il 2 novembre, a ridosso della puntata di Report?

IL LOTTO MAGICO

di Giulia Innocenzi – Collaborazione Greta Orsi

Dopo l’anticipazione di Report sulla carne congelata scaduta rimessa in commercio si è scatenato un putiferio. Ma la trasmissione d’inchiesta ha raccolto ulteriori immagini, che confermerebbero la prassi del macello Bervini di rimettere in commercio carne scaduta, che finirebbe anche ai ristoranti e alla grande distribuzione. Ma perché i controlli non hanno mai intercettato questa pratica? Da quanto tempo si faceva? E chi c’è dietro la gestione dei lavoratori? Nuove inquietanti rivelazioni partono da Mantova e arrivano dritte a Bari, all’ombra della criminalità organizzata.

LA CASA DI CARTA

di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella, Lidia Galeazzo – Collaborazione Alessia Pelagaggi

Mancano pochi mesi alla scadenza dei progetti del PNRR per la salute del territorio e in molte regioni italiane le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità non sono ancora completi. E dove le mura sono state tirate su, spesso mancano i servizi. Se decollasse, il progetto di una sanità di prossimità – dedicata a prevenzione e presa in carico del paziente – sarebbe una benefica rivoluzione per i pazienti. Ma inefficienze delle amministrazioni locali e gruppi di interesse remano contro. Report racconterà la situazione sul campo in alcune regioni italiane.