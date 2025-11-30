TASS (TELEGRAM) * RUSSIA: SLYUSAR, «DECINE DI APPARTAMENTI SONO RIMASTI SENZA RISCALDAMENTO NELLA REGIONE DI ROSTOV, DOPO L’ATTACCO DI UN DRONE UCRAINO»

08.06 - domenica 30 novembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Decine di appartamenti sono rimasti senza riscaldamento nella regione di Rostov, nel sud della Russia, dopo l’attacco di un drone ucraino, ha dichiarato il governatore regionale Yury Slyusar.

“Una caldaia che fornisce il riscaldamento a 128 condomini, due ospedali, quattro scuole e sei asili è stata danneggiata nella città di Gukovo. Il personale è stato evacuato; il riscaldamento è stato sospeso”, ha specificato.

Secondo il governatore, le riparazioni inizieranno dopo che gli ingegneri addetti alla distruzione degli ordigni avranno esaminato la struttura.

Nel frattempo, la caduta di detriti di droni ha danneggiato un edificio residenziale e diverse case private nella regione meridionale di Krasnodar, ha dichiarato un centro di crisi.

Dozens of apartment buildings have been left without heating in Russia’s southern Rostov Region after a Ukrainian drone attack, regional Governor Yury Slyusar said.

“A boiler house that provides heating to 128 apartment buildings, two hospitals, four schools and six kindergartens was damaged in the town of Gukovo. Its personnel were evacuated; heating was suspended,” he specified.

According to the governor, repairs will begin after bomb disposal engineers examine the facility.

Meanwhile, falling drone debris damaged an apartment building and several private houses in the southern Krasnodar Region, a crisis center said.

