PD TRENTINO – GRUPPO CONSILIARE * CATTANI: FERRARI, « LE PIù SINCERE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA DI PIERGIORGIO ED ALLA COMUNITà DI FUTURA CHE OGGI PERDE IL SUO PRESIDENTE »

Il Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino esprime le più sincere condoglianze alla famiglia di Piergiorgio Cattani e alla comunità politica di Futura 2018, che oggi perde il suo presidente.

Cattani è stato un punto di riferimento umano e culturale per la sinistra riformista trentina, una persona che non si è mai tirata indietro nelle battaglie per i diritti umani e per la difesa dell’ambiente.

Un intellettuale rigoroso, che non concedeva sconti nei suoi giudizi politici nemmeno ai suoi più vicini, ma che ha saputo essere per questo un pungolo continuo per tutti a fare del proprio meglio.

È stato un esempio unico di come una condizione di svantaggio fisico anche doloroso si possa trasformare in uno straordinario punto di vista originale sulle questioni fondamentali dell’esistenza e della convivenza umana, grazie ad una intelligenza vivace e uno spirito di grande energia. Ci mancherà, e la sua partenza ci costringerà a sforzarci di essere politicamente all’altezza del suo insegnamento.

*

Consigliere Sara Ferrari

Presidente del Gruppo consiliare Provinciale del Partito Democratico del Trentino