PAT * SANITÀ: SEGNANA, « NUOVA RSA LUCIA FONTANA, L’OPERA REALIZZATA È DOTATA DI 90 POSTI LETTO »

17.43 - sabato 27 maggio 2023

Nuova RSA Lucia Fontana, stamane a Rovereto la consegna alla comunità. L’assessore Segnana: “La Provincia ha creduto in questo progetto che migliora la qualità della vita delle persone accolte”. “Oggi è una giornata di festa perché consegniamo ufficialmente alla comunità questa splendida struttura che ha visto impegnati uffici provinciali e comunali e il personale della Apsp Vannetti. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e che si sono adoperati per dare alle persone accolte una struttura adeguata, ospitale, gradevole per vivere meglio in questi nuovi spazi. Ma oggi voglio ringraziare anche tutti gli operatori che si dedicano agli ospiti e che li accompagnano in tutte le ore della giornata e della notte. La loro dedizione è lodevole, come gli stessi ospiti hanno raccontato. Come Provincia abbiamo messo a disposizione 13 milioni di euro per quest’opera attesa da circa quattordici anni, di cui abbiamo riconosciuto l’importanza; da parte mia, del presidente Fugatti e dell’intera Giunta l’augurio di trascorrere giornate serene in questa nuova casa.”

Così l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, che stamane a Rovereto è intervenuta all’inaugurazione della nuova Residenza Sanitaria Assistenziale Lucia Fontana in via Parteli, facente riferimento all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Clementino Vannetti. Il taglio del nastro – con protagonisti gli stessi ospiti della RSA – è avvenuto dopo la benedizione da parte dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e la presentazione ufficiale delle prerogative della nuova struttura alle autorità, al personale, ma soprattutto alle tante persone accolte.

L’opera, realizzata con il sostegno della Provincia e del Comune, è dotata di 90 posti letto, 18 stanze singole, 36 stanze doppie, sale soggiorno e pranzo, sale per le attività, palestra, cappella, giardino e corte interna.

Nelle parole dei numerosi interventi di stamane, accanto alla soddisfazione per la nuova RSA, realizzata secondo i più moderni standard, è stata sottolineata l’importanza di vivere la struttura come una casa, di cui gli ospiti sono il valore più grande.

Hanno preso parte all’inaugurazione, fra gli altri, anche la presidente dell’APSP Clementino Vannetti Daniela Roner, il vicepresidente Sandro Feller, il direttore della RSA Massimiliano Colombo, il direttore di Upipa Massimo Giordani, il dirigente medico dell’Unità operativa di geriatria di Rovereto Sergio Minervini, il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, l’assessore al benessere e alla promozione sociale Mauro Previdi e il presidente della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi. L’inaugurazione si è conclusa con un momento conviviale e con l’intrattenimento musicale della Fanfara Alpina di Lizzana.