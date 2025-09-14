Popular tags:
LANCIO D'AGENZIA

ON. VANNACCI * EVENTO ELETTORALE: «IL 18 SETTEMBRE SARÒ A JESI, PER RIBADIRE LA MIA BATTAGLIA POLITICA SENZA PAURA»

18.31 - domenica 14 settembre 2025

A Jesi, città delle marche dove mi recherò il 18 settembre per un evento elettorale, emerge lo spirito democratico di alcuni abitanti del posto. Non ho dubbi a pensare che questi signori siano di sinistra e, più precisamente, si riconoscano negli “antifà”.

D’altra parte sono stati preceduti dagli striscioni che qualche tempo fa sventolavano a Lucca “Vannacci attento ancora fischia il vento” e “Vannacci fascista sei il primo della Lista” nonché da quella infelice espressione “uccidiamolo” riferita al sottoscritto e apparsa nella chat di Giannini “bella chat”. LA #VIOLENZA E’ DI SINISTRA! Vediamo ora se la sinistra si dissocerà dall’antifascismo. Io menefrego….fatevene una ragione. A PRESTO A JESI….PER MANTENERE LA BARRA A #DESTRA ANCHE NELLE #MARCHE .

