A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: «UFFICIALIZZATE LE DATE E GLI ORARI DELLE PARTITE SINO ALLA SEDICESIMA GIORNATA, IL 13/10 SI GIOCHERÀ CONTRO IL PRO VERCELLI»

19.01 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ufficializzate le date e gli orari delle partite del Trento sino alla sedicesima giornata di Serie C Sky Wifi. Trento-Pro Vercelli si giocherà lunedì 13 ottobre alle ore 20.30. La sfida casalinga contro il L.R. Vicenza sarà invece domenica 26 ottobre alle ore 14.30. Alla quattordicesima giornata ci sarà Triestina-Trento, gara in programma sabato 15 novembre ore 20.30.

Attraverso una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato date e orari dall’ottava alla sedicesima giornata del campionato 2025-2026. Di seguito le partite in programma:

4a giornata andata: Trento-AlbinoLeffe domenica 14 settembre ore 15

5a giornata andata: Lecco-Trento domenica 21 settembre ore 15

6a giornata andata: Trento-Pergolettese giovedì 25 settembre ore 18.30

7a giornata andata: Trento-Arzignano Valchiampo domenica 28 settembre ore 12.30

8a giornata andata: Pro Patria-Trento domenica 5 ottobre ore 14.30

9a giornata andata: Trento-Pro Vercelli lunedì 13 ottobre ore 20.30

10a giornata andata: Lumezzane-Trento domenica 19 ottobre ore 17.30

11a giornata andata: Trento-L.R. Vicenza domenica 26 ottobre ore 14.30

12a giornata andata: Virtus Verona-Trento sabato 1° novembre ore 17.30

13a giornata andata: Trento-Ospitaletto Franciacorta domenica 9 novembre ore 14.30

14a giornata andata: Triestina-Trento sabato 15 novembre ore 20.30

15a giornata andata: Trento-InterU23 domenica 23 novembre ore 12.30

16a giornata andata: Alcione Milano-Trento domenica 30 novembre ore 14.30