Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

SEN. RENZI (TELEGRAM) * ASSALTATO ALLA STAZIONE DI MILANO: «CHI DISTRUGGE NON È UN MANIFESTANTE, MA UN TEPPISTA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.30 - lunedì 22 settembre 2025

Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista.

E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile.

E quella minoranza della sinistra che giustifica questa gente fa il più grande regalo al Governo.

I bambini di Gaza non si aiutano seminando il panico tra i pendolari milanesi e tra i lavoratori bloccati nel traffico, ma con le proposte politiche come quelle della Lega Araba e di Blair.

Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini colpiti dalle violenze.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.