SEN. RENZI (TELEGRAM) * ASSALTATO ALLA STAZIONE DI MILANO: «CHI DISTRUGGE NON È UN MANIFESTANTE, MA UN TEPPISTA»

17.30 - lunedì 22 settembre 2025

Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista.

E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile.

E quella minoranza della sinistra che giustifica questa gente fa il più grande regalo al Governo.

I bambini di Gaza non si aiutano seminando il panico tra i pendolari milanesi e tra i lavoratori bloccati nel traffico, ma con le proposte politiche come quelle della Lega Araba e di Blair.

Solidarietà alle forze dell’ordine e ai cittadini colpiti dalle violenze.