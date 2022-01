MASCHIO (ONDA CIVICA) * CIRCONVALLAZIONE TRENI TRENTO: « PREOCCUPA LA BOUTADE DELL’ASSESSORE FACHIN CHE TIRA FUORI DAL CILINDRO LA GALLERIA LUNGA, DA SAN DONÀ A SALORNO »

9:33 - 12/01/2022

Circonvallazione dei treni e l’arma di distrazione di massa. Lascia preoccupati e spaventati, ancora piu di quanto lo si poteva essere prima, la boutade dell’assessore Fachin che tira fuori dal cilindro la galleria lunga da San Donà a Salorno.

Un fuoco di paglia, forse un arma di distrazione di massa o addirittura un autogol.

Un autogol perche è la presa di coscenza che il progetto di RFI, cosi come lo si vuole portare avanti, è devastante per metà città. Detto peraltro che tutta la parte della rotaliana dovrebbe essere riprogettato e qundi non si capisce perche non perseguire la destra Adige.

Ma lo percepisco come un arma di distrazione di massa perchè è semplicemente un idea, una possibilità che non si sa se potrà essere portata avanti ma sopratutto quando e con che soldi.

Una notizia in fondo lanciata per confondere le carte in tavola e far passare l’attuale progetto lasciando pensare che sarà meno impattante solo perchè esiste un idea di fondo…

Questo per me è farsi gioco dei cittadini.

*

Andrea Maschio

Onda Civica Trentino