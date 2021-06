LAMBORGHINI * “ BEST CONVERTIBLE ”: « L’ULTIMA SUPERSPORTIVA DELLA CASA DEL TORO “HURACÁN EVO RWD SPYDER“ HA VINTO IL TITOLO DI MIGLIORE VETTURA SCOPERTA DEL 2021 »

La nota rivista americana di luxury lifestyle, Robb Report, ha annunciato oggi che la Lamborghini Huracán EVO Rear-Wheel Drive (RWD) Spyder ha vinto il titolo di migliore vettura scoperta del 2021: “Best Convertible for 2021”. L’ultima supersportiva della Casa del Toro ha ricevuto questo riconoscimento nella 33a edizione annuale “Best of the Best” della rivista, in cui è stata annoverata insieme al meglio del settore di lusso: automobili, yacht, gioielli, hotel, alta moda e design. Di recente, all’inizio del 2021, la Huracán EVO RWD Spyder era già stata nominata da Robb Report “Sports Car of The Year”.

“Ringraziamo Robb Report per aver conferito alla Huracán EVO RWD Spyder ben due premi speciali quest’anno,” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Automobili Lamborghini. “Dal suo debutto nel 2014, la famiglia Huracán è stata largamente acclamata da media, fan e clienti e questi premi non fanno che confermare la sua grande attrattività.”

La Huracán EVO RWD Spyder, con un motore aspirato V10 Lamborghini da 5,2 litri, è la più recente evoluzione open-top della gamma Huracán. Offerta anche in versione Coupé, si tratta dell’unico modello Lamborghini a trazione posteriore attualmente disponibile ed è dotato del nuovo Performance Traction Control System (P-TCS), che elimina la ripartizione di coppia e agevola le derapate in modalità Sport. Con una potenza di 610 CV, è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 325 km/h.