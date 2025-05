INTESA SANPAOLO * RISULTATI AL 31 MARZO 2025: «UTILE NETTO PARI A 2,6 MLD DI EURO (+13,6% VS 1° TRIM. 2024)»

12.58 - martedì 6 maggio 2025

Intesa Sanpaolo: risultati consolidati al 31 marzo 2025

I risultati del primo trimestre 2025 evidenziano la capacità di Intesa Sanpaolo di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a € 2,6 mld (+13,6% vs 1° trim. 2024). Previsione di utile netto per il 2025 confermata a ben oltre € 9 mld.

Significativo ritorno cash per gli azionisti: € 1,8 mld di dividendi maturati nel trimestre (che si aggiungono al saldo dividendi 2024 di € 3 mld da pagare a maggio 2025 e al buyback pari a € 2 mld da avviare a giugno 2025).

Il solido andamento economico e patrimoniale del trimestre si è tradotto in una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder e non solo per gli azionisti, fondata anche sul forte impegno ESG del Gruppo: in particolare, € 1,6 mld di imposte generate, espansione del programma Cibo e riparo per le persone in difficoltà (55,7 mln di interventi nel 2022 – 1° trim. 2025), rafforzamento delle iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale (€ 22 mld di credito sociale e rigenerazione urbana nel 2022 – 1° trim. 2025), contributo pari a circa € 1,5 mld nel 2023-2027 per far fronte ai bisogni sociali (di cui oltre € 0,7 mld già nel 2023 – 1° trim. 2025).

Intesa Sanpaolo è un acceleratore della crescita dell’economia reale in Italia: circa € 15 mld di nuovo credito a medio-lungo termine a famiglie e imprese del Paese nel 1° trim. 2025; circa 640 aziende riportate in bonis nel 1° trim. 2025 e circa 145.000 dal 2014, preservando rispettivamente circa 3.200 e 722.000 posti di lavoro.

Intesa Sanpaolo è pienamente in grado di continuare a operare con successo in ogni scenario grazie ai punti di forza che contraddistinguono il Gruppo, in particolare:

la redditività resiliente, dovuta anche alla gestione integrata dei ricavi per creare valore;

la solida patrimonializzazione e lo status di banca a “zero NPL”;

i significativi investimenti in tecnologia e l’elevata flessibilità nella gestione dei costi operativi;

la leadership nell’attività di wealth management, protection & advisory, con € 900 mld di raccolta diretta e risparmio amministrato della clientela per alimentare la crescita del risparmio gestito.

Al 31 marzo 2025 elevata patrimonializzazione, largamente superiore ai requisiti normativi: common equity tier 1 ratio al 13,3%, in crescita di circa 45 centesimi di punto nel trimestre, includendo l’impatto negativo di circa 40 centesimi di punto di Basilea 4 e deducendo dal capitale i dividendi maturati nel primo trimestre 2025 e il buyback da avviare a giugno 2025, senza considerare circa 115 centesimi di punto di beneficio derivante dall’assorbimento delle imposte differite attive (DTA), di cui circa 15 nel 2° trim. – 4° trim. 2025.

Crescita dell’1,2% vs 1° trim. 2024 del risultato della gestione operativa, con proventi operativi netti in aumento dello 0,5% (commissioni nette +7%, risultato dell’attività assicurativa +1,5%, forte crescita del risultato netto delle attività e passività finanziarie al fair value a fronte del calo degli interessi netti) e costi operativi in diminuzione dello 0,5%.

incidenza dei crediti deteriorati sui crediti complessivi pari all’1,2% al netto delle rettifiche e al 2,3% al lordo, rispettivamente all’1% e al 2% secondo la metodologia EBA;

costo del rischio annualizzato a 21 centesimi di punto;

crediti della controllata russa vicini allo zero.

