SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * DOLOMITI DI BRENTA: «CLIMBER PRECIPITA PER 10 METRI, ELITRASPORTATA FERITA ALL’OSPEDALE S. CHIARA» (FOTO E VIDEO)

17.20 - venerdì 15 agosto 2025

Si sono concluse alle 15.30 di oggi pomeriggio le operazioni di soccorso per un’arrampicatrice classe 1997 residente a Lecco precipitata per 10 metri da prima di cordata lungo il quinto tiro della via Alimonta-Vidi sul Castelletto Inferiore, in Dolomiti di Brenta. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14 da parte del compagno di cordata.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre due operatori della Stazione Madonna di Campiglio del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione in piazzola e un altro operatore, oltre che tecnico di elisoccorso, si trovava già al Rifugio Tuckett.

L’elicottero, dopo aver imbarcato quest’ultimo nei pressi del rifugio, ha verricellato i due tecnici di elisoccorso sulla sosta del quarto tiro, dove l’infortunata e il compagno sono stati recuperati e portati in piazzola al Rifugio Tuckett. Da qui, dopo le prime cure del caso da parte dell’equipe sanitaria, la giovane è stata elitrasportata all’ospedale di Tione di Trento.

