GRUPPO SESA * INNOVAZIONE TECNOLOGICA: « ATTIVATA LA COLLABORAZIONE CON LA TRENTINA ALDEBRA, PER AMPLIARE LE COMPETENZE NEL SEGMENTO ERP E INDUSTRY SOLUTIONS PER LE PMI »

21.01 - mercoledì 12 ottobre 2022

Il Gruppo Sesa (“SESA” – SES.MI), operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership societaria ed industriale, attraverso la controllata totalitaria Var Group S.p.A., per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Aldebra S.p.A. (“Aldebra”), rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software gestionali e industry solutions per il segmento SME.

Aldebra, con sede a Trento ed un organico di circa 45 risorse umane, è un system integrator operante nel triveneto focalizzato sull’offerta di soluzioni software e applicazioni per specifici settori di mercato con ricavi attesi nell’esercizio 2022 pari a circa Eu 5,0 milioni ed un Ebitda margin di circa il 10%.

La partnership industriale prevede il coinvolgimento nella gestione di Aldebra con ruoli apicali ed a medio termine dei partners della società e del Presidente Giordano Tamanini. L’operazione di partnership societaria è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal Gruppo Sesa, in continuità gestionale ed operativa.

A seguito di questa operazione Var Group potenzia la propria capacità di sostenere da vicino le realtà del nostro tessuto industriale e, nello stesso tempo, il Gruppo Sesa continua ad alimentare il proprio percorso di crescita, sia in termini di risorse sia di competenze digitali in settori di importanza strategica, confermando la propria strategia di M&A industriali bolt-on per l’evoluzione digitale delle imprese.

“Diamo il benvenuto al team di Aldebra che ci arricchisce di nuove competenze e specializzazioni. Questa operazione sancisce una collaborazione che da anni ci vede lavorare insieme su numerosi progetto del territorio. Crediamo che innovaizone e prossimità siano due valori inscindibili e determinanti per l’evoluzione digitale delle imprese, in una fase così cruciale della nostra economia” ha affermato Francesca Moriani, CEO di Var Group.

“Siamo molto lieti di annunciare la partnership con Var Group e poter contribuire con il nostro know-how al potenziamento della sua organizzazione, sviluppando le competenze digitali del nostro capitale umano e le nostre soluzioni applicative a beneficio delle imprese eccellenti del Made in Italy”, ha dichiarato il Presidente di Aldebra, Giordano Tamanini

“In una fase di incertezza dello scenario macroeconomico che richiede un ulteriore impulso di digitalizzazione e sostenibilità, proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento business. Continuiamo così ad alimentare la crescita del Gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa.

Sesa S.p.A., con sede ad Empoli (FI), è a capo di un Gruppo attivo sull’intero territorio italiano ed in alcuni paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Austria, Francia, Spagna, Romania e Cina che costituisce l’operatore di riferimento in Italia nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi consolidati pari ad Euro 2.390 milioni (+17,3% Y/Y), Eu 167,7 milioni di Ebitda (+33,1% Y/Y) e 4.200 dipendenti al 30 aprile 2022 (+21% Y/Y).

Sesa opera con la missione di offrire soluzioni tecnologiche, servizi digitali e business applications a supporto dell’evoluzione digitale, innovazione e trasformazione verso la sostenibilità di imprese ed organizzazioni, attraverso quattro principali settori di attività:

– Corporate con ricavi per Euro 16 milioni e 140 risorse umane al 30 aprile 2022;

– VAD (Value Added Distribution) con ricavi per Euro 1.857 milioni e 630 risorse umane al 30 aprile 2022;

– SSI (Software e System Integration) con ricavi per Euro 572 milioni e 2.850 risorse umane al 30 aprile 2022; – Business Services con ricavi per Euro 59 milioni e 550 risorse umane al 30 aprile 2022.

Il Gruppo Sesa persegue una politica di sviluppo sostenibile a beneficio dei propri Stakeholder ed ha conseguito nel periodo 2011- 2022 un track record di crescita continua di occupazione, ricavi (CAGR ricavi 2011-2022 +11,2%) e redditività (CAGR Ebitda 2011- 2022 +15,5%).

La strategia di generazione di valore a lungo termine è basata sullo sviluppo delle competenze del capitale umano e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla responsabilità sociale, con un progressivo miglioramento delle performance ESG.

Il Gruppo 30 aprile 2022 ha generato un valore economico complessivo pari ad Eu 315 milioni (+26% Y/Y), per oltre il 60% destinato alla remunerazione delle risorse umane, con circa 4.200 dipendenti (+21% Y/Y), l’ampliamento dei programmi di hiring (607 assunzioni, +51% Y/Y) education (circa 61.000 ore di formazione, +132% Y/Y) e welfare aziendale a supporto di diversità, work-life balance e benessere delle risorse umane.

Sesa ha integrato gli obiettivi di crescita sostenibile nel proprio Statuto sociale tra i compiti prioritari del Consiglio di Amministrazione ed a partire dall’esercizio 2022 predispone una Relazione Annuale Integrata, che rappresenta in un unico documento completo e trasparente, in applicazione degli standard di reporting internazionali, sia le performance finanziarie che quelle ESG. A livello di governance della sostenibilità le principali società del Gruppo sono certificate ISO 14001 ed aderiscono al Global Compact ONU e Sesa nel corso del 2022 ha acquisito il rating Ecovadis a livello Silver. Sesa è quotata sul mercato Euronext STAR Milano (Codice ISIN: IT0004729759) e compone l’indice FTSE Italia Mid Cap.