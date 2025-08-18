Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

GARANTE PRIVACY * STEFANO DE MARTINO: «STOP ALLA DIVULGAZIONE IN RETE DI VIDEO ESTRATTI ILLECITAMENTE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, INSTALLATO NELL’ABITAZIONE DELLA COMPAGNA»

14.16 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

A seguito del reclamo presentato dal Sig. Stefano De Martino in relazione alla divulgazione in rete di filmati che sarebbero stati estratti illecitamente dal sistema di videosorveglianza installato presso l’abitazione della compagna e che riguardano la sfera personale ed intima di entrambi, il Garante ha ordinato l’immediata limitazione definitiva del relativo trattamento, disposta nei confronti di chiunque abbia divulgato i predetti filmati; il Garante ha, inoltre, adottato un provvedimento di avvertimento circa il carattere presumibilmente illecito di ogni eventuale ulteriore diffusione dei medesimi filmati.

Il Garante – che ha frattanto avviato un’istruttoria in merito all’accaduto e all’esito della quale si riserva ogni opportuno provvedimento sia di natura sanzionatoria che correttiva nei confronti di coloro che risultassero responsabili delle violazioni accertate – ricorda che la divulgazione di contenuti che riguardano la sfera personale ed intima, anche di personaggi noti, è suscettibile di determinare un pregiudizio grave e irreparabile per i soggetti coinvolti.

 

