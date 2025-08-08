FDI – TRENTINO * SICUREZZA: «GOVERNO MELONI, NELLE PIAZZE PER RICORDARE IL GRANDE LAVORO SU GIUSTIZIA E LEGALITÀ»

17.38 - venerdì 8 agosto 2025

Non c’è estate che tenga, anzi proprio quando molte famiglie riescono a prendersi qualche giorno di riposo Fratelli D’Italia c’è nelle piazze e nei luoghi di villeggiatura di tutto il paese per ricordare il grande lavoro su giustizia, sicurezza, legalità fatto dal governo Meloni.

Le riforme che si aspettavano da decenni e che solo con il governo guidato da Fratelli D’Italia si è riusciti a mettere in campo.

È la concretezza del governo guidato da una leader con una visione chiara dell’Italia che passo a passo si sta realizzando.

Una delle tappe del circuito estivo di Fratelli D’Italia in regione si è tenuta in piazza Fiera a Trento.

Un mega cruciverba ha potuto essere risolto attraverso i suggerimenti dei turisti e dei cittadini. In esso tutte le parole chiave del lavoro di questi ultimi anni.

In prima linea lo stato maggiore del partito.

Apprezzato il modulo di promozione della consapevolezza sul tanto lavoro svolto dal governo Meloni attraverso un gioco. Una campagna sorridente, solare come invita la stagione, ma sui contenuti. Perché è su questi che i cittadini misurano l’impegno della maggioranza di governo e stando ai sondaggi la giudicano vincente rispetto alle proposte precedenti della sinistra premiando in modo particolare la guida di Fratelli D’Italia.

Seguiranno nelle prossime settimane altre tappe nei luoghi di villeggiatura.

Alessandro Iurlaro, presidente provinciale FdI del Trentino